Akşener’den imamın saldırdığı ilçe başkanına ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde seçim öncesi aralarında geçen bir konuşma nedeniyle müftülüğe şikayet ettiği gerekçesiyle evinin bahçesinde Musalla Camisi imamı Osman Burnaz'ın saldırdığı İYİ Parti Sivrihisar ilçe Başkanı Recep Toptaş'ı evinde ziyaret etti.

Kemal ATLAN

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eskişehir Sivrihisar ilçesine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Akşener, cami imamının saldırısı sonucu yaralanan ilçe başkanı Recep Toptaş’ı ziyaret etti.

“SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

İYİ Parti Eskişehir Sivrihisar ilçe Başkanı Recep Toptaş, geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleşen olayda; seçim döneminde tartıştığı Sivrihisar Musalla Camii imamı Osman Burnaz tarafından evinin bahçesinde darbedilmişti. İYİ Partili Recep Toptaş, cami imamını ilçe müftülüğüne şikayette bulundu. Kendisini müftülüğe şikayet eden Recep Toptaş’a kin tutan imam Osman Burnaz, geçtiğimiz akşam Toptaş’a evinin bahçesinde saldırmıştı. Saldırıda yaralanan Recep Toptaş’ı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener evinde ziyarette bulundu.

Akşener’in ziyaretine İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Emine Edizgil, il ve ilçe yöneticileri de eşlik etti. Toptaş’a geçmiş olsun dileklerinde bulunan İYİ Parti lideri Akşener, İYİ Parti’nin kurulduğu günden bu yana çok saldırılar atlatıldığını söyledi.

Akşener, Recep Toptaş’a evinde yapılan saldırının ne ilk ne de son olduğunu belirterek, “Bu tarz saldırılar mücadele azim ve gücümüzü daha da artırıyor. Saldırının ardından adli bir süreç hızla başladı. Sürecin takipçisi olacağız. Herkese örnek olması gereken, dinimizin temsilcisi, dinimizi öğreten, kul hakkına girmeme konularını hepimize öğreten kişi bir insana evinde saldırıda bulunuyorsa bu ülke baştan aşağıya gitmiş demektir. Gelsin bekliyorum. Arkadaşımıza eli kalkmış, gelsin bana kaldırsın. Hadi bakalım” dedi.