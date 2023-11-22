Akşener’e sürpriz ziyaret

Yerel seçimler için işbirliğine yönelik açıklamalar arka arkaya gelirken Ankara’da sürpriz bir görüşme gerçekleşeceği öğrenildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yarın Akşener’i ziyaret edecek.

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SERAP BELOVACIKLI/ÖZEL

Yerel seçimler için geri sayım sürüyor. İYİ Parti, Genel İdare Kurulu'nda alınan kararla yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla gireceğini açıklamıştı. CHP'de ise Genel Başkan değişiminden sonra Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e partiler arası işbirliği olabileceği yönünde çağrıda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in görüşeceği kulislere yansıdı.

İLK TEMAS YARIN

CHP ve İYİ Parti arasında ilk temas yarın kurulacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi’nde saat 16.00'da Akşener'i ziyaret edecek. Görüşmenin gündemi yerel seçimlerde işbirliği olacak.

Akşener açıklamalarında “Hür ve müstakil olarak seçime gireceğiz” vurgusunu sık sık yapsa da Büyükşehirlerde bulunan ilçelerde işbirliği olabileceği konuşuluyor. CHP'li kurmaylar İYİ Parti'nin henüz İstanbul ve Ankara'da aday çıkarmamış olmasını da ‘işbirliği kapıları henüz kapanmadı' olarak yorumluyor.

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