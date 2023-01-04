Ali Babacan’dan Cumhurbaşkanı adayı açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Biz hiçbir siyasi partiyle adaylar konusunda, olası isimler konusunda 'olur' ya da 'olmaz' demiyoruz. Altılı Masa'da hiçbir isimle ilgili olumlu/olumsuz hiçbir görüş zikredilmedi. Altılı Masa böyle bir mutabakata varırsa hem seçilebilme sorunu olmaz hem de en iyi şekilde ben yaparım, sorun yok. Bizim öncelikle ortak yönetim modeli ve geçiş yol haritasında mutabık kalmamız önemli" dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Babacan, şunları söyledi:

* “Türkiye’de emekli olan vatandaşlarımıza baktığınızda farklı dönemlerde farklı mevzuata tabi olanlar var. Burada büyük bir haksızlık var. Türkiye’de 1,7 kişi çalışacak 1 kişi emekli olacak EYT ile beraber. Artık karar alındı. Hızlı bir şekilde istihdamı artırmak gerekiyor. Başka bir çaremiz yok. Emekli vatandaşlarımız arasında adalet EYT ile sağlandı mı? Sisteme 1999’da girenlerle ilgili oldu. Güne takılmıştı emekli oldu. Peki güne takılacak iken emekli olanlar var. Bu iş kolay bir iş değil. Hükümetin zor kararı oldu.

* EYT’yi popülizm çerçevesine oturtmak doğru olmayabilir. Finansal sürdürülebilirlik açısından hükümetin attığı adım yok. Bütçeyi Meclis’ten geçirdiler. Ertesi gün çok büyük bir harcama kalemi açıkladı Cumhurbaşkanı. Peki, gelir tarafında ne olacak? Borçlanma, para basma veya vergi salma. Madem EYT’yi yapacaktınız, bütçenin içine koysaydınız. Böyle devlet yönetilir mi? Yeni yasa çıkarken içine neler neler koyacaklar bilmiyoruz. Uzun vadeli çıkış istihdamın artması. Emeklilikte biraz daha geç emekliliğe teşvik edici önlemler de mümkün. Maaş bağlama katsayısı, belli bir yaştan sonra o arttırılabilir. Seçenek vatandaşımızın, emekli olmak mı istiyorsun veya çalışmaya devam edersen emeklilik maaşını arttıracağız diye geliştirilebilir.

“ALTILI MASA’DA HİÇBİR İSİMLE İLGİLİ OLUMLU/OLUMSUZ HİÇBİR GÖRÜŞ ZİKREDİLMEDİ”

* Biz hiçbir siyasi partiyle adaylar konusunda, olası isimler konusunda ‘olur’ ya da ‘olmaz’ demiyoruz. Altılı Masa’da hiçbir isimle ilgili olumlu/olumsuz hiçbir görüş zikredilmedi. Altılı Masa böyle bir mutabakata varırsa hem seçilebilme sorunu olmaz hem de en iyi şekilde ben yaparım, sorun yok. Bizim öncelikle ortak yönetim modeli ve geçiş yol haritasında mutabık kalmamız önemli. Seçilecek cumhurbaşkanı yetkilerini nasıl kullanacak, Altılı Masa ile mutabakat nasıl olacak bunlar etraflıca hazırlanıyor. Altılı Masa’nın mutabakat ruhu var. Onun için dikkat ederseniz bizden hiçbir açıklama yapılmadı. Benim görüşüm şahsi görüş olmamalı. Partide çok kıymetli insan kaynağımız var. Ortada dolaşan genel başkanlar var, belediye başkanları var, bir de toplumda dillendirilen isimler var. Topu topu 15-20 kişilik isim havuzu var.

“ALTILI MASA TABİİ Kİ KAZANACAK”

* Her parti ayrı ayrı, ortak bir hukuk var. Bu hukuka ne kadar işletirsek gereksiz yere ilişkilerden dolayı sıkıntı yaşamayalım diye düşündük. Vatandaş olarak süreci dışarıdan izlediğimizde momentumda biraz kayıp var gibi görüyorum. Ama içeriden baktığımda benim şahsi görüşüm o değil. Hak de veriyorum insanlara. Biz adayımızı belirleriz, o zaman ülkede havanın nasıl değiştiğini göreceksiniz. Bir anda değişecek. EYT’liler hakkını aldı, cebine maaşı girdi diye gidip iktidara oy vermez. Altılı Masa’nın görevi burada o güveni tekrar oluşturmak. Şu anda Tayyip Erdoğan, AK Parti başarılı olduğu için insanlar oraya bakmaya başladı değil.

* İnsanlar ülkeyi nasıl yönetecekler diye haklı olarak soru işareti var. Ama içeride olduğum için biliyorum. Genel başkanların derdinin bu ülkenin daha iyi yönetilmesi olduğunu gayet iyi biliyorum. Bizim ilk turda açık ara kazanmamız lazım dedim. Dolayısıyla Altılı Masa tabii ki kazanacak. Ortak adayımızı belirledikten sonra sonuna kadar arkasında dururuz. Vatandaşlarımız, hafif ortalık toz dumandı, anlaşamayacaklardı diye korkmuştuk ama anlaşıldı diyecek. Ortak adayın savunamayacağı hiçbir şeyi dikte etmeyiz. O da razı olmalı. Ortak aday altı genel başkandan biriyse zaten işimiz çok kolay. Ama dışarıdan aday olması durumunda ortay adayımızın görüşlerine çok saygılı oluruz. Demokrasiye inansın, özde demokrat olsun, kucaklayıcı olsun, 85 milyonun Cumhurbaşkanı olsun. Çok açığız. 19 numaralı eylem planı. Cumhurbaşkanı yemin ettikten sonraki ilk imzalardan birisi olarak İstanbul Sözleşmesi’ne tekrar dönmek olacaktır.” ANKA