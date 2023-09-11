Alınmadıkları gece kulübüne kurşun yağdırdılar, polisle çatıştılar

İstanbul Beyoğlu’nda gece kulübüne alınmayan 3 kişi, eğlence mekanına kurşun yağdırdı. Gece kulübünün güvenlik görevlisini yaralayan şüpheliler kaçarken, Esenler’de polisle çatışmaya girdi. Anadolu yakasında kovalamaca sonucu yakalanan 3 şüphelinin toplam 94 suç kaydı çıktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Beyoğlu'nda 2 gün önce eğlence mekanına giden 3 kişi güvenlik görevlileri tarafından içeriye alınmadı. Duruma sinirlenen 3 arkadaş ayrıldıkları eğlence mekanına 03.45 sıralarında yeniden geldi. Bu sefer amaçları içeriye girmek olmayan şüpheliler, gece kulübüne silahla ateş etmeye başladı. Olayda bir güvenlik görevlisi yaralanırken saldırganlar otomobille kaçtı.

POLİSE ATEŞ AÇTILAR

Saldırganların kaçtıkları araç plakası ve eşkal bilgileri tüm ekiplere bildirildi. Olaydan 15 dakika sonra şüpheliler Esenler'de görüldü. Şüpheliler karşılaştıkları polis ekibine de ateş etti. Polisler karşılık verice çatışma yaşandı. Şüpheliler kaçarken saldırıda şans eseri yaralanan olmadı.

KOVALAMACAYLA YAKALANDILAR

Polise ateş ederek kaçan 3 şüphelinin için ekipler alarma geçti. Şüpheliler bir süre sonra Ümraniye'de tespit edildi. Çok sayıda polis ekibi şüphelilerin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Araçtaki Uğur S. (32), Mustafa T. (29), Bayram S (27) gözaltına alındı.

94 SUÇ KAYDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen şüphelilerin suç dosyası da kabarık çıktı.Şüphelilerden Mustafa T.'nin 5 Uğur S.'nin 18, Bayram S.'nin ise tam 71 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden Bayram S. İle Mustafa T. tutuklandı. Uğur S. ise Adli Kontrol şartıyla serbest kaldı.