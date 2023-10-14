Alman turist, Antalya’da ölü bulundu
Antalya'da tatil yapan Alman uyruklu Valdemar Kostin, kaldığı otel odasında ölü bulundu. Kostin'in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nda inceleme başlatıldı.
Antalya’nın Alanya ilçesinde Okurcalar Mahallesi’nde bir otelde konaklayan Valdemar Kostin, odasından uzun süre çıkmayınca tesis çalışanları durumdan şüphelendi.
Yedek anahtarla odaya giren görevliler, 46 yaşındaki turistin yerde hareketsiz yattığını gördü. Çağrılan sağlık ekibi, Kostin’in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kostin’in cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. (AA)