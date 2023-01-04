Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, maden ocağına girdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, Bartın'daki inceleme ve taziye ziyaretlerinin ardından Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü bünyesindeki maden ocağında incelemelerde bulundu.

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TBMM Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, Zonguldak’ta TTK Karadon Müessese Müdürlüğünde incelemelerde bulundu. Maden ocağına girecek komisyon üyeleri madenci kıyafetleri giydi.

RAPOR YASAL SÜRE İÇERİSİNDE VERİLECEK

Komisyon Başkanı Taner Yıldız yaptığı açıklamada, kazanın sebeplerini ortaya çıkarmak ve kazalara karşı önlem alınması için hazırlayacakları raporu verilen yasal süre içinde sunacaklarını belirtti.

Bartın’daki incelemeleri tamamladıklarını ifade eden Yıldız, “Burada Karadon Müessesemizde yaklaşık 400-460 kotundaki incelemelerimize devam edeceğiz. İnşallah raporumuzu da bu ayın sonuna gelmeden bize tanınan resmi süre içerisinde tamamlamış olacağız. Herhangi bir teknik ister havalandırma ister herhangi personelin eğitiminden tutun ki birçok unsur dikkatle irdeleniyor. Bununla ilgili gerek STKların gerek sendikaların gerek özel ve kamu sektörünün Enerji Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı gibi birçok ilgili kurum ve kuruluşlarla bunlar değerlendiriliyor. Akademisyenlerimiz var, bununla ilgili tecrübeli uzman kadromuz var. Bütün partilerin ortak paydasında komisyon çalışmalarını tamamlamış olacak” dedi.

EKSİ 400 KOTUNA İNDİLER

Komisyon üyeleri yer altında acil durumlarda kullanılan oksijen maskesi kullanma eğitimi aldıktan sonra baretlerini takarak vinç ile eksi 400 kotuna indi. (DHA)

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