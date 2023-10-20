Anadolu Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası: Yaralılar var
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya-Düzce sınırında 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikametinde 11 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık personelince Hendek ve Düzce’deki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşımın bir süre kontrollü olarak sağlandı. (AA)