Ankara’da korkutan deprem (Son depremler)
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Ankara'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan açıklama geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.42’de merkez üssü Ankara’nın Kalecik ilçesi olan 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,42 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.
YAVAŞ’TAN AÇIKLAMA
Deprem sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yavaş, “Kalecik’te düşük şiddetli bir deprem yaşadık. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Başkent 153 üzerinden bizlere 7/24 ulaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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