Ankara’da zincirleme kaza: 3 yaralı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Yenimahalle ilçesinin Aydan Caddesi’ndeki yokuşta 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Olay nedeniyle caddedeki trafikte kısa süreli aksama yaşandı.
Caddedeki ulaşım, ekiplerin temizlik çalışması ve araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. (AA)