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Ankara’da zincirleme kaza: 3 yaralı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

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Ankara’da zincirleme kaza: 3 yaralı

Yenimahalle ilçesinin Aydan Caddesi’ndeki yokuşta 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay nedeniyle caddedeki trafikte kısa süreli aksama yaşandı.

Caddedeki ulaşım, ekiplerin temizlik çalışması ve araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. (AA)

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