Anne ve babasını bıçaklayıp öldürdü
İstanbul Bayrampaşa'da oğlu tarafından bıçaklanan anne ve baba hayatını kaybetti. Cinayetin sebebi henüz öğrenilemezken 20 yaşındaki katil zanlısı oğul polis ekiplerince yakalandı.
Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Çukurova Caddesi’nde beraber yaşadığı annesi Fatma A. (40) ve babası Rahmi A’yı (57) henüz belirlenemeyen nedenle bıçaklayan Emre A. (20) olay yerinden kaçtı.
Gürültüyü duyan komşuların durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çift, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.
“ANNE BABASINA ÇOK DÜŞKÜNDÜ”
Fatma A. ile Rahmi A’nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaçan şüpheli Emre A. ise polis ekiplerince yakalandı.
Ölen çiftin komşuları, herhangi bir sorunu bulunmayan Emre A’nın anne ve babasına düşkün olduğunu ifade etti.
Polis merkezine götürülen Emre A’nın buradaki işlemleri devam ediyor.