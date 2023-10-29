Cumhuriyet’in 100. yılında fener alayı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 100'üncü yılı Türkiye genelinde fener alayı yürüyüşüyle kutlandı.

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Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yılı dolayısıyla Atatürk Caddesi’nde toplanan kalabalık grup, saatler 19.23ü gösterdiğinde ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve meşalelerle, marşlar okuyarak Uğur Mumcu Bulvarına yürüdü.

Çok sayıda vatandaş, üzerine Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve ay-yıldız baskısı olan tişörtler giyerek yürüyüşe katıldı.

Atatürk anısına sloganlar atan grup, dev Türk bayrağı ve davul eşliğinde gerçekleşen yürüyüşü Uğur Mumcu Meydanında sona erdirdi.

Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı kutlamalar, Melek Mosso ve Ozan Doğulu konserleriyle devam edecek.

ANTALYA’DA DA HALK SOKAKTAYDI

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100üncü yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Antalyada 2 gündür farklı etkinliklerle kutlamalar devam ederken bugün ise Antalya Valiliği koordinasyonunda fener alayı düzenlendi.

Binlerce vatandaşın ellerinde bayraklarla yer aldığı yürüyüşe, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya milletvekilleri ve STK üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.

Konyaaltı Caddesi üzerindeki varyantta toplanan binlerce kişi, ellerinde cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk posteri, bayrak ve meşaleler ile yürüyüşe başladı. Cumhuriyetin 100üncü yılını kutlamak için güzergah boyunca marşlar söyleyen grupta çok sayıda çocuğun da olduğu görüldü. Yürüyüşe kimileri bebek arabalarıyla kimileri ise evcil hayvanlarıyla katıldı.

SAAT 19.23’TE 1923 KİŞİ ZEYBEK OYNADI

Antalya’nın farklı noktalarında Cumhuriyetin 100üncü yılı kutlamaları devam ediyor. Konyaaltı Belediyesi tarafından düzenlenen 1923 Zeybek Atayı Selamlıyor etkinliği, belediye binası önünde yoğun katılımla gerçekleştirildi. 1923 kişi saat 19.23te zeybek oynamaya başlayarak görsel şölen oluşturdu. Katılımcıların büyük beğenisini kazanan etkinlik büyük alkış aldı. Etkinlik Leman Sam konseri ile devam edecek.

ESKİŞEHİR’DE BÜYÜK COŞKU

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Porsuk Çayında gondol ve teknelerle fener alayı düzenledi. Cumhuriyetin 100üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen fener alayında binlerce Eskişehirli, gondolların gelişini çalınan marşlar eşliğinde bekledi.

Fener alayı Köprübaşı mevkisinden başlarken, çay kıyısında bekleyenler ellerinde bayraklarla fener alayının geçişini izleyip, bu anları cep telefonlarına kaydetti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, gondolundan halkın bayramını ve fener halayını kutlarken, gondol ve teknelerden yakılan meşaleler renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlikler kapsamında ışık gösterisi ile fener alayının geçişi sonunda Porsuk Çayı üzerinde flyboard gösteri yapıldı. Gökyüzü atılan havai fişekler aydınlandı.

KIRIKKALE’DE HALK SOKAĞA İNDİ

Kırıkkale Belediyesi’nin düzenlediği etkinlik kapsamında binlerce Kırıkkaleli, Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi. Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, AKP Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Baştuğ’un da yer aldığı fener alayı, mehter takımı eşliğinde, Atatürk Bulvarı, Ankara Caddesi ve Zafer Caddesi’nden geçti. Etkinlik, mehter takımının gösterisinin ardından sona erdi.

MUĞLA’DA BÜYÜK KATILIM

Atatürk Caddesi'nde yürüyenlerin ardı arkası kesilmedi. Binlerce vatandaş ellerindeki Türk Bayrakları ve üzerlerindeki Atatürklü tişörtleriyle büyük kutlama gerçekleştirdi. Kalabalığı 19 Mayıs ve Atatürk Meydanı almadı. Atatürk ve Yeniyol Caddesi doldu taştı.

ÇANAKKALE’DE DEV BAYRAKLI FENER ALAYI

Çanakkale’de Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen fener alayında on binlerce kişi, 2023 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı.

Valilikçe organize edilen fener alayı öncesinde, etkinlikte görevli 2023 lise ve üniversite öğrencisi 18 Mart Stadı’nda bir araya geldi.

Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla hazırlanan 2023 metre uzunluğundaki Türk bayrağı görevlilerce stada getirildi.

Türk bayrağı daha sonra fener alayında taşımakla görevli öğrencilere teslim edildi.

Saat 19.23’te başlayan fener alayına Vali İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, AKP İl Başkanı Naim Makas, AKP MKYK üyesi Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, il müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Fener alayı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bando Takımı’nın çaldığı marşlar eşliğinde gerçekleştirildi.

Halk, şehir stadından Kordonboyu’na devam eden güzergahta, ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek fener alayına katıldı. Fener alayı on binlerce kişinin katılımıyla coşkuyla gerçekleştirildi.

DÜZCE’DE BÜYÜK COŞKU

Düzce’de Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

DOĞU ANADOLU 100. YILDA SOKAKLARDAYDI

Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli’de Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı ve resepsiyonlar düzenlendi.

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