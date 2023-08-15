Antalya’da orman yangını
Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.
Akseki Kuyucak Mahallesi’ndeki ormanda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanın fark edilmesi ile bölgeye ekipler yönlendirildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın söndürme çalışmalarına 6 helikopter, 5 uçak, 25 arazöz, 8 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yer ekibinin katıldığı kaydedildi.
YANGIN BÜYÜME EĞİLİMİNDE
Büyüme eğiliminde olduğu belirtilen yangının söndürülmesi için sürdürülen çalışmalara, havanın kararması ile karadan devam edileceği bildirilen. Yangın bölgesi yakınlarında yerleşim yerinin bulunmadığı öğrenildi. (DHA)