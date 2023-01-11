Araç muayene ücreti tepkisi: ‘Biz kendimizi muayene ettiremiyoruz’

Uşak’ta bir grup vatandaş Araç Muayene İstasyonu önünde toplanarak bin 300 lira alan araç muayene ücretini protesto etti. Grup adına konuşan Hakan Savaş, “10 dakikalık bir işlem karşılığında ödenen bu ücret soygundur. Vatandaş kendini muayene ettiremiyor. Trafikte 6 milyon araç vizesiz, muayenesiz karayollarında dolaşıyor” diye konuştu.

Selami AYDIN

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Araç muayene ücretlerine gelen yüzde 120'lik zam vatandaşı isyan ettirdi. Uşak'ta bir grup vatandaş Tüvtürk'ün önünde toplanarak ‘Biz kendimizi muayene ettiremiyoruz arabayı nasıl muayene ettirelim' pankartı açtı.

Grup adına konuşan Hakan Savaş, “Araç muayene işi iktidar tarafından yıllar önce Almanlara teslim edildi. Bu yıl muayene ücretine yapılan yüzde 122'lik zam kabul edilebilir bir oran değil. Geçen yıl 507 lira olan muayene işi bu sene bin 300 lira olmuştur. Bu fark neyin farkıdır?” diyerek tepki gösterdi.

‘TEK BİR CİVATA SÖKMÜYOR'

Hekimlerin bile daha düşük ücret aldığını söyleyen Savaş şu ifadeleri kullandı:

“Neyin karşılığında vatandaş bin 300 lira ödüyor. Bir vida sökülmüyor, bir cıvata takılmıyor, bir ampul değişmiyor, bir kaporta çekiçlenmiyor. 10 dakikalık bir işlem karşılığında ödenen bu ücret tabiri yerindeyse soygundur.

Bugün bir tıp profesörüne muayene oluyorsunuz ve 400 lira ödüyorsunuz. TÜV'e geliyorsunuz aracı muayene ettiriyorsunuz bin 300 lira ödüyorsunuz. Bugün işçiye, emekliye yüzde 25'lik zam veriyorsunuz fakat TÜV'e gelince yüzde 122 zam veriyorsunuz. Bu ne yaman çelişkidir.”

‘KIRŞEHİRLİ AYVAZIN ALİ'Yİ HATIRLATTI'

Sosyal medyanın en çok izlenen videolarından biri olan Kırşehirli Ayvazın Ali'nin videosunu hatırlatan Savaş, “Kırşehirli Ayvazın Ali hani ‘biz kendimizi muayene ettiremiyoruz arabayı nasıl muayene ettirelim' diyor ya… Maalesef ülkenin durumu budur. Maalesef bu ülkede 6 milyonu aşkın araç karayollarında vizesiz ve muayenesiz dolaşmaktadır. İnsanlar vergi borçları yüzünden, vize maliyetlerinden dolayı araçlarını muayene ettirememektedir. Bu millet hem kendini muayene ettiremiyor hem aracını muayene ettiremiyor. Son 20 yılda savaş mı kaybettik? Ulaştırma Bakanlığı'nın bile çok basit yapabileceği bir organizasyonu Almanlara, İngilizlere teslim ediyoruz. Bu ücretleri bu millete ödettiriyoruz. Onun için bir an önce bu zam oranının geri çekilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

Uşak'taki tepkiler sosyal medyada da gündem oldu. Vatandaşlar videonun altına yaptıkları yorumda muayene ücretlerinin düşürülmesini istedi.