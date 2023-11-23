Askerler, kendilerini üzen bu olayı konuşuyor

Tuzla Piyade Temel Okul Komutanlığı’nda 10 Kasım töreninde bir teğmenin yakasına Atatürk fotoğrafı takmamasıyla başlayan tartışma sonra bazı askerler arasında arbede yaşandı. Olay savcılığa intikal ettirildi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı da idari soruşturma başlattı. Askerler, böyle bir olayla isimlerinin gündemle gelmesinden dolayı son derece üzgün.

Saygı ÖZTÜRK

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Tuzla Piyade Temel Okul Komutanlığı'nda, 10 Kasım Atatürk'ü Anma töreninde, bir teğmenin Atatürk fotoğrafını yakasına takmamasıyla başlayan tartışma, daha sonra oda kapısına asılan Atatürk fotoğrafının indirilmesiyle teğmenler arasında arbedeye dönüştü. Olay, askerler arasında da büyük üzüntü yarattı, fotoğrafı indirdiği öne sürülen asker, dövüldüğünü öne sürüp Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu.

Askerlerin oluşturduğu bazı whatsaap grupları arasında, 10 Kasım Atatürk'ü Anma töreninde bir grup teğmenin yakalarına Atatürk resmini takmayı reddettikleri, teğmenlerden birisinin Atatürk resmini yırtarak yere attığı, buna karşı diğer bir grup teğmenin tepki gösterdiği, iki grup arasında çıkan arbedenin büyümesi ile olaya dışarıdan jandarma ve polisin de dahil olduğu öne sürüldü.

GEREKÇESİ: İĞNE YOK

Olayla ilgili olarak SÖZCÜ'nün görüştüğü bir yetkili ise yaşanan olayın farklı yönlere çekilmesinden üzüntü duyduklarını belirtti. Yetkili, yaşandığı belirtilen olayla ilgili olarak SÖZCÜ'ye şunları anlattı:

“10 Kasım Atatürk'ümüzü Anma törenimizde sol göğsümüze Atatürk fotoğrafı asıyoruz. Teğmenlerden birisinde Atatürk fotoğrafı olmadığını görenler, bu duruma tepki gösterip, neden Atatürk fotoğrafı takmadığı soruyor. Teğmen ise ‘İğne yok o yüzden takmadım' diyor. Diğer askerlerden bazıları bu durumu bölük komutanına aktarıyor. Bunun üzerine bölük komutanı teğmene iğne ve Atatürk fotoğrafı verip bunu yakasına takmasını sağlıyor. Böylece törende bütün teğmenlerin yakasında Atatürk fotoğrafı bulunuyor.

Ancak konu burada kapanmıyor. Teğmenin yakasına Atatürk fotoğrafı takmamasının gerekçesinin iğne olmadığına inanan bazı teğmenler, başlangıçta Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenin kaldığı odanın kapısına 13 Kasım'da Atatürk fotoğrafı asıyor. Whatsaap grubunda da Atatürk fotoğrafının o kapıdan indirilmemesi yazılıyor.

ATATÜRK FOTOĞRAFI KAPIDAN İNDİRİLİYOR

4 teğmenin paylaştığı odanın kapısına asılan Atatürk fotoğrafı indiriliyor. Ancak kimin indirdiği bilinmiyor. İndirme olayı ile ilgili olarak, başlangıçta Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenin bunu yapmış olacağı değerlendiriliyor.

Bir grup teğmen arasında Atatürk fotoğrafının indirilmesi üzerine tartışma yaşanıyor ve daha sonra bu küçük çaplı bir arbedeye dönüşüyor. Fotoğraf takmayan teğmen, darp edildiğini önü sürüp kendisini hastaneye sevk ettiriyor. Hastanede yapılan muayenede teğmende herhangi bir darp izi bulunmadığı, yönünde doktor rapor veriyor. Ancak, teğmen, darp edildiğini, rapor verilmemesi halinde savcılığa şikayette bulunacağını öne sürüyor.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA

Darp edildiğine ilişkin herhangi bir bulgu olmamasına rağmen o teğmen, savcılığa gidip askeri birlik içinde darp edildiğini öne sürdü ve kendisine saldırdığını öne sürdüğü teğmenler hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık, teğmenin iddiası üzerine soruşturma başlattı.”

Yaşanan üzücü olayla ilgili olarak C. Savcılığı soruşturma yürütürken, Kara Kuvvetleri Komutanlığı da idari soruşturma başlattı. Yetkililer, soruşturma açıldığını doğruladı.