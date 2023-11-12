Atatürk kılığına girdi, sosyal medyada kıyamet koptu

Muğla’da bir toplantıda üzerine mareşal kıyafeti giyerek Atatürk'ü taklit eden kişi büyük tepkiye neden oldu. ADD Bodrum Şube Başkanı Ümit Baltutan SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Ulu Önder’in istismar edilmesini önlemek için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesinde ADD Milas Şubesi tarafından Cumhuriyet'in 100. Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen gecede Mareşal Atatürk kıyafetli bir kişinin masaları selamladığı görüntüler tartışma konusu oldu.

Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerin bir düğün organizasyonunda kaydedildiği yolundaki yorumlar tepkilerin dozunun artmasına yol açtı. Tepkiler üzerine Milas ve Bodrum ADD başkanları konu ile ilgili SÖZÇÜ’ye açıklama yaptı.

DÜĞÜN DEĞİL CUMHURİYET BALOSUYDU

Milas ADD Şube Başkanı Veysel Özel “ Bu kişi 18 yıl öğretmenlik, 18 yıl müfettişlik yapmış bir büyüğümüz. Cumhuriyet’in 100. Yıl kutlamaları etkinliğinde düzenlediğimiz Cumhuriyet Balosu'na davet ittik. İddia edildiği gibi bir düğün organizasyonu filan değil. Davetlileri selamladı. Zeybek oynadı, bilgiler verdi. Biz Atatürk'ü putlaştırmıyoruz. Aksine Ata'mızın değerlerini yaşatmak için gayret gösteriyoruz. Ayrıca etkinlik ile ilgili bizden beş kuruş para talebi olmadı. Yalan yanlış bilgilerle sosyal medyayı kullanmalarını üzüntü ve art niyetli buluyoruz” dedi.

BALTUTAN: BU TÜR GİRİŞİMLERİ KABUL ETMİYORUZ

ADD Bodrum Şubesi Başkanı Ümit Baltutan da SÖZCÜ’ye açıklamada bulundu. Baltutan “Bu kişi bizim etkinliklere de katılmak üzere bize geldi. Biz kesinlikle kabul etmedik. Fethiyeli Necdet Bardak. Sonra Milas'taki Cumhuriyetin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında çıktığını öğrendik. Bu gösterişleri kesinlikle kabul etmiyoruz. Ulu Önder'e benzeyen kişilerin böyle giyinerek Atatürk'ü istismar etmelerini de kabul etmiyoruz. Bunların devam etmemesi gerekir. Bu nedenle gereken yasal işlemler neyse hukukçularımızla görüşerek yapacağız” diye konuştu.

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