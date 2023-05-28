Atatürk ve Türk Bayrağı rozetine tutanak tutuldu

Bursa'da üzerinde Atatürk ve Türk bayrağı olan rozetler takan CHP'li sandık görevlisi ve müşahitlerine tutanak tutuldu. Atatürk ve Türk bayrağının siyasi parti propagandası olarak görülmesi ve tutanak altına alınması tepkilere neden oldu.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bursa’da Atatürk ve Türk bayrağı olan rozetler takan CHP’li sandık görevlisi ve müşahitlerine tutanak tutuldu. Yasaya göre siyasi parti ve adaya ilişkin amblem ve rozetlere izin verilmezken Türk Bayrağı ve Atatürk, sandık görevlilerince siyasi propaganda gerekçesi sayıldı.

“TÜRKİYE’NİN TEK BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ”

CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, Nilüfer İlçe Seçim Kurulu'ndan konuyla ilgili resmi bir karar ellerine ulaşana kadar hiçbir arkadaşlarının rozetleri çıkarmadan sandık başlarında bulunacaklarını söyledi. Atatürk ve Türk Bayrağı’nın siyasi bir parti veya adaya işaret etmeksizin Türkiye Cumhuriyeti'nin tek birleştirici gücü olduğunu dile getiren Yılmaz, İlçe Seçim Kurulu'nun Atatürk ve Türk Bayrağı rozetini siyasi bir işaret olarak kabul görecek bir garabete imza etmeyeceklerini umduklarını da söyledi.

“TAM BİR GARABET”

İl Başkanı Av. Turgut Özkan ise mevzuatın gayet açık olduğunu ve Atatürk ve Türk Bayrağı'nı her yurttaşın takmakta özgür olduğunu ve bunun bir siyasi partinin propagandası olarak değerlendirmenin tam bir garabet olacağını ifade etti.

İlgili madde ise “Sandık alanında hiç kimse başkalarının görebileceği şekilde bir siyasi parti veya adaya ait rozet, amblem veya benzeri işaretler veya propaganda amaçlı malzemeler taşıyamaz; yazılı, sözlü veya görüntülü propaganda yapamazlar” ifadelerini içeriyor.

İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın oy kullandığı okulda gerginlik

İlginizi Çekebilir İmza çizelgesinde dikkat çeken detay