Atatürk’e hakaret eden liselinin cezası belli oldu

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı gerekçesiyle tutuklanan ve 3 yıla kadar hapis cezası istenen 17 yaşındaki imam hatip lisesi öğrencisi A.E.S. için karar verildi...

Sevgim Begüm YAVUZ

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı gerekçesiyle 20 Eylül'de tutuklanan ve “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçundan 3 yıla kadar hapsi istenen 17 yaşındaki imam hatip lisesi öğrencisi A.E.S. ilk kez hakim karşısına çıktı.

Anadolu 3. Çocuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya suça sürüklenen çocuk A.E.S. ve avukatı katıldı.

Davayı karara bağlayan mahkeme, suça sürüklenen çocuk A.E.S.'yi 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme A.E.S.'nin tahliyesine karar verildi.

ATATÜRK'ÜN FOTOĞRAFI OLDUĞUNU BİLMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

A.E.S. ifadesinde, 11.sınıf öğrencisi olduğunu, Atatürk fotoğrafına cinsel organını sürten kişinin kendisi olduğunu ancak bu videonun yaklaşık 2 yıl önce, kendisi 9. sınıftayken çekildiğini, o tarihte sınıfta fotoğraflarla oyun oynadıklarını, eylemi gerçekleştirdiğinde fotoğrafın Atatürk’ün fotoğrafı olduğunu bilmediğini söylemişti.

İfadesinin devamında, rastgele ellerine aldıkları farklı fotoğrafları cinsel organlarina sürttüklerini ve bu hareketleri sınıfta kendi aralarında eğlenmek amacıyla yaptıklarını, olayda kesinlikle Atatürk’ün hatırasına hakaret gibi bir amacının olmadığını, bu görüntülerin arkadaşları tarafından videoya çekilip paylaşıldığını savunmuştu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Valiliği il Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün raporuna göre, 8 Temmuz 2023'te sosyal medya üzerinden söz konusu paylaşımın görüldüğü aktarıldı.

Paylaşımda Üsküdar’da bulunan bir imam hatip lisesinde öğrenci olan A.E.S.'nin, üzerinde Atatürk’ün fotografi bulunan bir kağıdı cinsel bölgesine sürttüğü, bu şekilde Atatürk’ün hatırasına hakaret ettiğine dair ihbar niteliğinde görüntü ve yazıların olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, A.E.S.'nin “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.