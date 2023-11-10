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Atatürk’e hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

Gittiği Cuma namazında, 10 Kasım nedeniyle camide Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anılmasından, rahmet okunmasından ve dua edilmesinden rahatsız olduğunu söyleyen, Atatürk’e hakaret eden ve bunu sosyal medyadan video olarak paylaşan şüpheli, gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 23:56 - 10 Kasım 2023 Güncellenme:
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Atatürk’e hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Gayrettepe'de, cuma namazından önce imamın 10 Kasım nedeniyle Ulu Önder Atatürk’e dua okumasından rahatsız olan şüpheli Atatürk'e “kafir” ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin bu gecenin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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