Atatürk’ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan şüpheli tutuklandı
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 17 yaşındaki imam hatip lisesi öğrencisi A.E.S., sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
İstanbul’da Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına müstehcen hareketler sergileyen lise öğrencisinin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki aldı.
VALİLİK: GÖZALTINA ALINDI
17 yaşındaki A.E.S. polis ekiplerince gözaltına alındı. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı.
İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı;
*20.09.2023 günü sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülerde bir şahsın Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergilediği görülmüş, şahısla ilgili kimlik tespiti yapılmıştır.
*Bahse konu eylemi gerçekleştiren A.E.S (17) yakalanarak gözaltına alınmış olup, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatılmıştır.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.E.S. Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüpheli A.E.S. “halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farkılığına dayanarak alenen aşağılama” ve “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret” suçlarından tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.