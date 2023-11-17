Avukatı dilekçe sundu: Barış Pehlivan’a tahliye yolu
Denetimli serbestlik hakkından faydalanamayan ve 3 aydır cezaevinde bulunan gazeteci Barış Pehlivan hakkında şikayetçi olan Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner şikayetinden vazgeçmesi üzerine davanın düşmesinin ardından, Barış Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz dilekçe sunarak, denetimli serbestlik kararı verilmesini talep etti.
‘Mide Bulandıran Öykü’ başlıklı yazısı nedeniyle Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner’in şikayeti nedeniyle hakkında dava açılan gazeteci Barış Pehlivan, denetimli serbestlik hakkından faydalanamamıştı.
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunan Hakim Ömer Faruk Aydıner 3 aydır cezaevinde bulunan Barış Pehlivan hakkındaki şikayetinden vazgeçmiş, bunun üzerine dün davanın düşmesine karar verilmişti.
Barış Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz dilekçe sunarak, denetimli serbestlik kararı verilmesini talep etti.
İnfaz Hakimliği'nin kararı doğrultusunda gazeteci Barış Pehlivan'ın cezaevinden tahliye olması bekleniyor.
Avukat Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
-Gazeteci Barış Pehlivan'ın (@barispehlivan) yargılandığı davada, Düşme Kararı verilmişti.
-Bu karar sonrasında, denetimli serbestlik talepli dilekçe, İnfaz Hakimliği'ne gönderilmek üzere Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'na dün teslim edildi.
-Cezaevi Müdürlüğü tarafından hazırlanacak “iyi hal raporu” ile dilekçe, bugün Anadolu İnfaz Hakimliği'ne gönderilecek.
-İnfaz Hakimliği'nin gün içinde vereceği kararla, Barış Pehlivan'ın cezaevinden tahliye edilmesini bekliyoruz.