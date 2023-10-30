Avukatlar, AYM kararının uygulanması için oturma eylemini sürdürüyor
Anayasa Mahkemesi’nin Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen Can Atalay'ın “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” yönlerinden hak ihlali olduğuna yönelik 25 Ekim’de verdiği karar, mahkemeye ulaşmıştı. Can Atalay’ın meslektaşları, AYM kararının uygulanması için Çağlayan Adliyesi’nde 2 gün süren oturma eylemlerine bugün de devam ediyor.
Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Can Atalay’ın “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” nın ihlal edildiğine hükmetti.
5'E KARŞI 9 OY
AYM'nin 9 üyesinin ‘hak ihlali' yönünde oy kullandığı, 5 üyenin ise red oyu kullandığı 25 Ekim tarihli karar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı.
Mahkemenin dosyaya ilişkin karar vermesi beklenirken, Can Atalay'ın meslektaşları geçen haftada bu yana Çağlayan Adliyesi'ndeki fuaye alanında oturma eylemi başlatmıştı. Avukatlar eylemlerine bugün kaldığı yerden devam ediyor.
NE OLMUŞTU?
Gezi davası tutuklusu Can Atalay TİP'ten Hatay milletvekili seçilmesinin ardından “milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi” talebi Yargıtay 3. Ceza Dairesince reddedilmişti. Bunun üzerine Atalay'ın avukatları yargılamada durma kararı verilmesi ve tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu.
Bu arada Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 12 Ekim'de başvurunun görüşülmesini, bir üyenin dosyaya hazırlanamadığını belirtmesi üzerine ertelemiş, ardından kararı ve gerekçelerini açıklamıştı.