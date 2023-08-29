Ayder Yaylası betona gömülmeye devam ediyor

Türkiye'nin cennet köşelerinden biri olan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası’nda, beton ve kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi vaadiyle 2019 yılında TOKİ eliyle kentsel dönüşüm projesi başlatıldı. Bu tarihten itibaren hiçbir kaçak yapı yıkılmadığı gibi yükselen inşaatlarla Ayder Yaylası, daha fazla betona gömüldü.

Elif ÇAVUŞ

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılında “Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşka, kirlettik, rezil ettik” çıkışı sonrasında, Rize’nin turizm merkezi Ayder Yaylası’nda TOKİ, kentsel dönüşüm projelerine başladı. ‘Kesin Korunacak Hassas Alan' tescili bulunan doğa harikası Ayder’de, TOKİ, 2019 yılında 1700 araç kapasiteli otopark,76 odalı termal otel, 6 tane apart otel ve seyir terası inşaatına başladı.

İHALELER TANIDIKLARA

222 milyonluk kapalı otopark ihalesi, olağanüstü durumlarda uygulanması gereken davet yöntemiyle yapıldı. İhaleyi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Turgut Müteahhitlik kazandı.

Konaklama birimleri inşaatlarında ise yüklenici firma Can İnşaat oldu. 2021 yılında otopark, 2022 yılında ise termal otel inşaatı bitecekti. Sözleşme bitiş tarihleri geçti ancak inşaatlar henüz tamamlanmadı ve tesisler hizmete girmedi.

KAÇAK YAPILAR YIKILMADI

Çamlıhemşin Belediye Meclisi'nce Ayder Yaylası'nda 290 yapıdan 158'i ile ilgili kaçak ve ruhsata aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. Ancak o günden itibaren hiçbir yapı yıkılmadı. Süreci yürüten önceki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “2023 yılında özlediğimiz Ayder’e kavuşacağız” demişti ancak Ayder Yaylası'nın son hali “Özlenen Ayder bu mudur” dedirtti.

‘AYDER’İ GÜZELLEŞTİRECEĞİZ’ DEDİLER

Ayder Yaylası'nda imar planı olmadığı için gelişigüzel yapılaşmanın önüne geçilemediğini, bu gerekçe ile de TOKİ'nin bölgeye girdiğini anlatan Ayder Güzelleştirme Derneği Başkanı Hasan Özgen, “Biz ‘Ayder'in marka değeri artsın' istedik. Bize ‘Ayder'i güzelleştireceğiz' dediler. Biz de destek verdik.

Verilen sözler yerine getirilmedi, 6 senedir süreç devam ediyor, 4 senedir inşaatlar sürüyor. Bu işletmeler kime verilecek belli değil. Termal oteli, buradaki işletmecilerden oluşan Ayder şirketine vereceklerine dair söz vermişlerdi ama şu an öyle bir durum yok, parayı kim verirse oteli o alacak. Ayder'de kimsenin gücü bu oteli almaya yetmez” dedi.

‘ÇİVİ BİLE ÇAKAMIYORUZ’

TOKİ'nin kentsel dönüşüm projesine başlamasından sonra Ayder Yaylası'ndaki işletme sahiplerinin iş yerlerinde hiçbir düzenleme yapamadığını söyleyen Özgen, “6 senedir TOKİ'yi bekliyoruz. İş yerlerimiz ahşap yapılı, haliyle zarar görüyor, tadilat yapmamız lazım ve tadilat yapamıyoruz. Defalarca rica ettik, yıkılacak yerleri belirleyin, diğerleri tadilat yapsın diye. Şu an bir çivi bile çakamıyorsun. Buradaki esnaf büyük mağduriyet yaşıyor” diye konuştu.

‘ORMAN ARAZİLERİNİ TURİZME AÇTILAR, MAHKEMEYE TAŞIDIK’

Yapılan projelerle Ayder'in daha çok betona boğulduğunu ifade eden CHP'li Çamlıhemşin Belediye Meclis üyesi Ayşe Şahin ise, “Buradaki yapılar, bu yörenin mimarisine hitap etmiyor. Ayder'in mahvedildiği yetmezmiş gibi Ayder'in orman arazilerini turizme açtılar.

50-60 kişiyle birlikte konuyu mahkemeye taşıdık, süreç devam ediyor. Eylül ayında keşif yapılacak. Orman arazisinin sürdürülebilir koruma kullanmaya açılmasına hiçbir anlam veremiyorum. Tapulu arazileri statü değişikliğine sokuyorsan belki insanların faydasına olabilir ama orman arazisini statü değişikliğine uğratmanın nasıl bir amacı var bilemiyoruz” dedi.

‘DEVLET BİZE ÇİVİ ÇAKTIRMIYOR AMA KENDİSİ YAPIYOR’

Ayder'de yöresel ürünler satan bir işletmenin sahibi, Ayder'in eski halinin çok daha güzel olduğunu söyledi ve bölgeye gelen turistlerin yapılaşmayı gördüklerinde şaşırdıklarını dile getirdi.

Apart otellerin yapıldığı yerlerin daha önceden yeşillik alan olduğunu ifade eden işletme sahibi, “Burası bir nevi cennetti. İnsanlar burada piknik yapıyordu, Ayder'i izliyordu. Bütün düzlük alanlarda yapılaşma oldu. Devlet halka hiçbir çivi çaktırmıyor ama kendisi yapıyor” diye konuştu.

‘YAYLA GÖRMEYİ UMUYORDUK AMA…’

Kahramanmaraş'tan, Antalya'dan bölgeye gelen yerli turistler ise, “Yayla görmeyi umuyorduk ama bayağı yapılaşma var” diyerek hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Bir başka yerli turist ise “Bu kadar yapılaşmaya gerek yoktu. Ayder'e gelenler burada konaklamak zorunda değil. Kalınacak yer bulunuyor. Böyle bir yerin bozulması çok büyük kayıp” dedi.

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