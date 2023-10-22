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Baba-kız feci şekilde can verdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ormanda odun topladıktan sonra köye dönen baba Kazım (47) ve kızı Nazife Özsoy'un (5) bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada baba ve kızı hayatını kaybetti.

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Baba-kız feci şekilde can verdi

İstanbul’dan memleketi Zonguldak’ın Ereğli ilçesine gelen Kazım Özsoy, kışlık yakacak ihtiyacını karşılamak üzere kızı Nazife ile birlikte ağaçlık alana gitti.

ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Buradan topladığı odunları 14 DS 015 plakalı otomobile yükleyen Kazım Özsoy, kızı ile birlikte köye dönmek üzere yola çıktı. Baba Özsoy’un kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole savruldu.

İKİSİ DE FECİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde baba Kazım Özsoy’un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Nazife Özsoy ise ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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