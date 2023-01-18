Ali Babacan’dan ‘Baykar’ açıklaması

DEVA Partisi lideri Babacan, İHA ve SİHA üreticisi Baykar şirketine ilişkin yaptığı açıklamaların maksatlı şekilde çarpıtıldığını belirtti.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı, İHA ve SİHA üreticisi Baykar şirketine yönelik sözleri tartışma konusu olmuştu… Babacan, sözlerinin çarpıtıldığını savundu.

“Günlerdir sözlerim maksatlı şekilde çarpıtılıyor” diyen Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

*Savunma sanayi de dahil ülkemizdeki mevcut her projenin doğru olanlarını devam ettiririz, yanlış olanlarını düzeltiriz, eksik olanlarını tamamlarız. Savunma sanayinde de ülkemize gururlar yaşatacak pek çok şirkete destek oluruz.

*Bizim Ankara, Bursa, Gaziantep, Denizli, Kayseri, Konya, Kocaeli ve diğer pek çok ilde yüksek teknolojiyle dünyaya üretim yapan muazzam firmalarımız var.

*Bizim dünya çapında mühendisler yetiştiren üniversitelerimiz var. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Biz, eşitlik, hakkaniyet ve şeffaflıktan hiçbir koşulda vazgeçmeyiz.

*Tüm sanayicilerimizle ilişkimiz aynı yakınlıktadır. Ne torpil ne kayırma ne de nepotizme geçit veririz.

*Ülkemizin sanayicilerine, mühendislerine, bilim insanlarına eşit şekilde destek olmaya, herkese fırsat tanımaya, Türkiye'nin yıldızını tıpkı 2002-2014 arasında olduğu gibi parlatmaya kararlıyız.

Biz, eşitlik, hakkaniyet ve şeffaflıktan hiçbir koşulda vazgeçmeyiz. Tüm sanayicilerimizle ilişkimiz aynı yakınlıktadır. Ne torpil ne kayırma ne de nepotizme geçit veririz. — Ali Babacan (@alibabacan) January 18, 2023