Babasını boğazını keserek öldürdü

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı tatil yöresi Kızkalesi’nde uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen 29 yaşındaki Ertuğrul S., birlikte yaşadıkları evde, babası Ali S.'nin boğazını keserek öldürdü. Katil zanlısı genç kaçtığı memleketi Gaziantep’te yakalandı.

Ali Ekber ŞEN

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Olay Erdemli ilçesinin tatil yöresi Kızkalesi Mahallesi’nde meydana geldi. Kızkalesi Polis Merkezi'ne giden Erdal Tuncer, iş arkadaşı Ali S.’nin Gaziantep'te bulunan eşinin kendisine ulaşmadığını ve hayatından endişe ettiklerini söyleyerek yardım istedi.

Bunun üzerine Ali S.’nin evine giden polis ekibi, çilingire kapıyı açtırarak içeri girdi. Evde yapılan incelemede, ailesinin hayatından endişe ettiği Ali S., boğazı kesilerek öldürülmüş halde ranzanın altında bulundu.

MEMLEKETİNDE YAKALANDI

Soruşturma başlatan polis, Kızkalesi'nde bir restoranda garson olarak çalışan Ali S.’nin oğlu Ertuğrul S. ile aynı evde kaldığını belirledi.

Bunun üzerine cinayetin şüphelisi olarak kimlik bilgileri tüm illere bildirilen Ertuğrul S., kaçtığı memleketi Gaziantep'te yakalandı.

Uzun yıllardır uyuşturucu kullandığı belirtilen ve bir süre önce de cezaevinden çıkan genç, emniyette yapılan ilk sorgulamasında cinayeti itiraf ederek, babasını öldürdüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturmanın Cumhuriyet Savcılığınca yürütüldüğü belirtildi.

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