Bahçede otururken kayboldu, 5 gündür bulunamıyor
Muğla’nın Milas ilçesinde, bahçede otururken ortadan kaybolan 53 yaşındaki Müzeyyen Uğurlu için arama kurtarma seferberliği başlatıldı.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı kırsal Çakıralan Mahallesi’ndeki evinin bahçesinde otururken 5 gün önce aniden kaybolan 53 yaşındaki Müzeyyen Uğurlu'nun yakınları jandarma ve polise başvurarak yardım istedi.
Köyden başlayan arama çalışmalarına Uğurlu'nun yakınları, köylüler, Jandarma, AFAD, AKUT ve arama-kurtarma köpekleriyle birlikte yaklaşık 60 kişi katıldı. Genişletilen arama sahasında ekipler, Uğurlu'nun izine rastlamadı.
Müzeyyen Uğurlu'nun oğlu Mehmet Uğurlu “Annemiz bizim canımız, ciğerimiz, her şeyimiz. Umarım bir an önce bulunur. Gören ya da bilgisi olanların 112’ye haber vermesini rica ediyoruz” dedi.