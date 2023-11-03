Bahçeden adeta ‘hazine’ çıktı… Ev sahibine gözaltı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evden hırsızlık olayının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin, çaldıkları ziynet eşyaları ve paraları evlerinin bahçesine gömdükleri tespit edildi.

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Olay, 8 Mart Mahallesi’nde meydana geldi. Bir evde yaşanan hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlatan Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları ve alan araştırmaları sonucu şüphelilerin izini sürdü.

Şüphelilerin bulunduğu evde operasyon düzenleyen polis ekipleri, evin avlusunda dedektör ve diğer ekipmanlarla detaylı bir arama gerçekleştirdi. Bu arama sonucunda toprağa gömülü 4 bin 734 dolar, 260 euro, 58 farklı ülkeye ait banknot, 13 Cumhuriyet altını, 7 altın bilezik, 1 altın zincir, 3 altın yüzük, 7 farklı tespih, kişisel malzemeler, 2 pasaport ve farklı isimlere düzenlenmiş kurum ve banka kartları ele geçirildi ve muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak ev sahibi ve 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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