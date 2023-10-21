Bahçeli’den Gazze çağrısı: Eğer 24 saat içinde silahlar susmazsa…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının 24 saat içerisinde durmaması halinde “Türkiye’nin süratle devreye girmesi" gerektiğini söyledi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail ve Filistin arasında devam eden çatışmalarla ilgili sosyal medya platformu X’ten açıklamalarda bulundu.

24 saat içerisinde silahların susmaması halinde “Türkiye’nin devreye girmesi ve ne gerekiyorsa yapması gerektiği” görüşünü paylaşan Bahçeli’nin ifadeleri şöyle:

– “Sayın Cumhurbaşkanımızın adil ve kalıcı bir barış ortamının tesisi münasebetiyle takdir edilecek diyaloglar içinde olduğu ve samimi diplomasi temaslarında bulunduğu kalbi nasırlaşmamış herkesin malumudur.

“GARANTÖRLÜK TEKLİFİ SON DERECE AKILCI”

– Ateşkes rejiminin derhal inşasıyla birlikte iki devletli çözüm iradesinin tezahürü; bu suretle başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları dahilinde coğrafi bütünlüğü sağlanmış bağımsız ve egemen Filistin devletinin tanınması bugünkü karanlıktan çıkışın yegane çaresidir. Türkiye'nin İsrail-Filistin arasındaki kördüğümün açılması maksadıyla garantörlük teklifi de son derece akılcı, isabetli ve stratejik bir girişimdir.

“TÜRK MİLLETİ SESSİZ KALAMAZ”

– Görüldüğü kadarıyla İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların kesilmesi bir yana, tırmanması ve yaygınlaşması hususunda alçak bir tertip ve tezgah kesintisiz ilerlemekte, kategorik olarak işlerliğini muhafaza etmektedir. Elbette bu kanlı ve kahredici süreç böyle gitmemelidir. Dünya kuzuların sessizliğine gömülmüşken, Gazzeli yavru kuzuların ölümüne insanım diyen hiç kimse, hele hele Türk milleti sessiz kalamaz, kalmamalıdır, kalmayacaktır.

“GAZZE’Yİ KORUMAK, ECDADIMIZIN MİRASI”

– Milliyetçi Hareket Partisi olarak çağrımız şudur: Eğer bugünden itibaren 24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa, saldırılar durmazsa, mazlumların üzerine bombalar bırakılmaya ısrarla devam ederse, milletimle açık açık paylaşıyorum ki, Türkiye süratle devreye girmeli, tarihi, insani ve inanç sorumluluğunun gereği her neyse yapmalıdır. Gazze'yi koruma ve kollama misyonunu üstlenmek bize ecdadımızın mirasıdır.

– Türkiye Cumhuriyeti, Gazze'yi yüzü gülen çocukların şehri, kardeşlerimizin huzur ve güven içinde yaşayacağı bir İslam beldesi yapmaya hazırdır, buna da and olsun, hamd olsun muktedirdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın aktif ve çok boyutlu diplomatik mücadelesinde de Türk milleti ve tüm inananlar yanındadır.”

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