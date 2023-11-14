Bahçeli’den İmamoğlu’na: Onu eve yollayacağız
Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli'nin hedefinde İBB başkanı Ekrem İmamoğlu vardı. Yerel seçim hazırlıklarını başladıklarını ifade eden Bahçeli "Keyfi isterse boş zamanlarında İstanbul'a uğrayan büyükşehir belediye başkanını evine göndereceğiz" dedi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM’deki grup toplantısında dünya ve Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Partisinin 31 Mart 2024’te yapılması planlanan yerel seçimlere ilişkin hazırlıklarından söz eden MHP lideri Bahçeli’nin hedefinde İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı.
Seçim hazırlık sürecini dolu dolu geçireceklerini ifade eden Bahçeli “Ara sıra keyfi isterse boş zamanlarında İstanbul’a uğrayan büyükşehir belediye başkanlarını evine göndereceğiz. Merkezi yönetimle yerel yönetimler tek ses tek yürek olacak. Belediye kaynaklarını bölücülere sevk edilenlerden milletimiz mutlaka hesap soracak” diye konuştu.
Bahçeli’nin gündemindeki konulardan biri de geçtiğimiz haftaya damga vuran Yargıtay-AYM krizi oldu.
Ayrıntılar geliyor…