Bahçeli’nin AYM sözleri Meclis’i gerdi: Terbiyesiz, haysiyetsiz, aşağılık…

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin AYM’ye yönelik sert eleştirileri Genel Kurul’da kavgaya neden oldu.

Veli TOPRAK

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MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin AYM'ye yönelik sert eleştirileri Genel Kurul'da kavgaya neden oldu. Hedep'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Bahçeli için “AYM'den hak ihlali almış bana ve bazı eski siyasetçilerimize ‘terörist' diyerek hakaret ve iftira etmiştir, misliyle Bahçeli'ye iade ediyorum” dedi.

MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı “Hadi lan, hadsizlik etme, akıllı ol” diye karşılık verdi. Daha sonra söz alan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Gergerlioğlu'na “Ağzını topla, adi herif” dedi. Tartışma uzayınca oturuma ara verilmek zorunda kaldı.

İşte tutanaklara giren MHP'li vekillerle Gergerlioğlu gerilimi:

Erkan Akçay (MHP): Gergerlioğlu'nun bütün bu hadsiz sözlerini misliyle misliyle kendisine iade ediyoruz ve en kısa sürede de psikiyatrik tedavi görmesini ben salık veriyorum

Gergerlioğlu: Senin psikiyatriye görünmen lazım.

Akçay: Psikolojik dengesi bozulmuş.

Gergerlioğlu: Ağzınızı toplayın ilk önce Sayın Akçay.

Kayrıcı: Hadi işine bak!

Akçay: Sen ağzını topla, adi herif!

Gergerlioğlu: Ağzını topla ilk önce!

Celal Fendoğlu (MHP): Sen ağzını topla lan!

Gergerlioğlu: Sabah akşam herkese hakaret ediyorsunuz ya!

“AKILLI OL…”

Akçay: … ve bunlara belki konuşmalardan önce iyice sınırı da aştı.

Fendoğlu: Akıllı ol!

Gergerlioğlu: ‘Akıllı ol!' diyerek kimseyi tehdit de edemezsin sen; sen kimsin ya!

Akçay: Sen kimsin! Sen kimsin!

Gergerlioğlu: Kimsin sen! ‘Hadi dışarıda görüşürüz' diyorsun, öyle mi?

Fendoğlu: Gel, içeride görüşelim.

Gergerlioğlu: Görüşelim, tamam!

Fendoğlu: Fark etmez, gel içeride de görüşelim.

Gergerlioğlu: Haddinizi bilin ya!

Kayrıcı: Hadi lan!

Akçay: Sen hastasın!

Kayrıcı: Terbiyesizlik etme! Kes sesini, otur!

Gergerlioğlu: Ne biçim partisiniz, ne biçim insansınız siz ya!

Akçay: Sen aşağılık bir insansın, terbiyesiz, haysiyetsiz, aşağılık!

Gergerlioğlu: Sensin o!