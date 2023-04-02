Bakan Akar: Son 3 ayda 340 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçik, son 3 ay içinde 340 teröristi etkisiz hale getirdi. Bunların arkasında kim olursa olsun ister silah, ister helikopter, ister mühimmat, ister para versinler; teröristleri etkisiz hale getirmekte kararlıyız. Terörist neredeyse hedefimiz orası" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay’ın Serinyol Mahallesi’ndeki 8’inci Komando Tugay Komutanlığı’nda şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi. Bakan Akar’a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay eşlik etti.

Bakan Akar, şehit ailelerinin başlarının tacı olduğunu belirterek, “85 milyon vatandaşımızın rahat, huzur ve güven içinde yaşayabilmesi için birilerinin hudutları beklemesi, nöbet tutması, mücadele etmesi lazım. Silahlı Kuvvetleri’miz personeli ile bu mücadeleyi vermezse; bize yaşam hakkı vermezler. Etrafımızda ülkemize, milletimize karşı düşmanca hesapları olan birçok tehdit var. Bunlara karşı biz de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olarak ‘Ölürsek şehit, kalırsak gazi’ anlayışı içerisinde mücadelemizi sürdürdük, sürdürmeye devam edeceğiz. Hür, bağımsız, başımız dik yaşayabilmemiz için bu mücadeleyi vermemiz şart” dedi.

‘YASALAR DOĞRULTUSUNDA MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR’

Bakan Akar, terörle mücadelenin artan bir şiddet ve tempoda, taarruzi bir ruhla azim ve kararlılıkla devam ettiğini söyleyerek, “40 yıldan beri asil milletimizin başına musallat olan bu beladan milletimizi kurtarmakta azimli, kararlı ve buna da muktediriz. Mehmetçik, son 3 ay içinde 340 teröristi etkisiz hale getirdi. Bunların arkasında kim olursa olsun ister silah, ister helikopter, ister mühimmat, ister para versinler; teröristleri etkisiz hale getirmekte kararlıyız. Terörist neredeyse hedefimiz orası. İnanıyoruz ki; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duası bizimle beraber oldukça bizim yenemeyeceğimiz zorluk, aşamayacağımız engel yok. Bizim binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi mesleki değerlerimizle birlikte anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda mücadelemiz aralıksız sürüyor” diye konuştu.

Akar, emekli, muvazzaf, sivil, asker tüm personel ile şehit aileleri ve gazilerin özlük haklarının iyileştirilmesi için diğer kurumlarla koordineli olarak çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirterek, konuya yönelik çalışmanın Meclis’in takdirine sunulduğunu aktardı. (DHA)

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