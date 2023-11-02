Bakan Yerlikaya “göz açtırmayacağız” diyerek paylaştı, 41 ev mühürlendi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen düzenlenen "Kalkan Operasyonları"nda 512 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, "Kaçak göçmen olduğunu bildiği halde evlerini kiraya verdiği tespit edilen 41 ev sahibine para cezası uygulanmış ve evleri kapatılarak mühürlenmiştir" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; İstanbul Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nce İstanbul Esenyurt ilçesinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında yabancı şahısların yoğun olarak bulunabileceği konutlarda, metruk binalarda, park bahçelerde, cadde ve sokaklarda yol uygulaması ve denetimler yapıldığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, 452 polis ve Göç Başkanlığı ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu şahısların Türkiye’de yasal kalış durumları ve kayıtlı oldukları ilde bulunup bulunmadıklarının kontrol edildiğini belirtti.
“ONLARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ”,
Yerlikaya paylaşımında şun bilgilere yer verdi:
“512 düzensiz göçmenden 318' i kalabalık biçimde yaşanan konutlarda yakalanmıştır. Bu göçmenlerin kaçak göçmen olduğunu bildiği halde evlerini kiraya verdiği tespit edilen 41 ev sahibine para cezası uygulanmış ve evleri kapatılarak mühürlenmiştir.
Uygulama kapsamında Esenyurt'un çeşitli yerlerine 30 sabit noktada Mobil Göç Noktası kuruldu. Mobil Göç Noktasında parmak izi sorgulamaları yapılan yabancılardan 512'sinin düzensiz göçmen oldukları tespit edildi. Düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatılmıştır. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum.
Düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız.”