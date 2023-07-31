Baronlar, 500 bin dolara ev aldı vatandaş yapıldı

Boşnak ve Arnavut mafya örgütü liderlerinin İstanbul’da 500 bin dolara ev alıp TC vatandaşı olduğu belirlendi. İstanbul adeta mafya ‘cenneti’ oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

■ Cem YILDIRIM

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, CHP MYK'ya sunduğu raporda Belçika emniyetinin tespitlerine yer verdi. Sözde sınır dışı edilen Sırp, Gürcü, Rus, İran, Çeçen, Arnavut ve 72 milletten suç örgütü liderlerinin sahte pasaportlarla tekrar ülkeye giriş yaptığına dikkat çekti. Toprak, “Ülkesindeki Boşnak ve Arnavut suç organizasyonlarına operasyon yapan Belçika polisi iki örgütün liderlerinin de Türkiye'ye kaçtığını, 500'er bin dolara ev alarak T.C. vatandaşı olduklarını saptadı'' dedi.

GRİ LİSTEDEN ÇIKIYORLAR

Raporda, şu bilgiler de yer aldı: “Dünyanın mafya örgütleri, çeteler, silah ve insan kaçakçıları İstanbul'un lüks semtlerine çöreklendi. Defalarca çıkarılan Varlık Barışı yasalarıyla Türkiye'yi adeta kara para, rüşvet ve yolsuzluk kazançlarının, suç gelirlerinin aklandığı, küresel suç örgütlerinin mesken tuttuğu bir ülkeye dönüştüren iktidar, şimdi yasal sermaye akışını sağlamak, küresel piyasalarda kara para ülkesi etiketi yüzünden yükselen borçlanma maliyetini düşürebilmek için Gri Liste'den çıkmak istiyor. Tek adam yönetimi sayesinde ülkemiz, küresel suç örgütlerinin ikametgahına dönüştü. Merkez Bankası ödemeler dengesi bilançosunda zaman zaman 20-30 milyar dolara yükselen kaynağı belirsiz döviz giriş-çıkışları sıradan hale geldi.''