Başkan, “Yağ gibi kayıyor” demişti, ilk yağmurda çöktü

Gaziantep’in Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan ve AKP’li Başkan Mehmet Tahmazoğlu’nun, “Yağ gibi kayıyor dediklerinden" diye övündüğü, yaklaşık 25 milyon TL harcanarak yapılan Boğaziçi Bulvarı’nın asfaltı ilk yağmurda çöktü.

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yapımına 2022 yılı Kasım ayında başlanan Boğaziçi Bulvarı 2. Etap Yolu, 5 Mayıs 2023'te şaşalı bir törenle hizmete açıldı. Yaklaşık maliyeti 24 milyon 582 bin TL olarak açıklanan bulvarın tamamına yakınında kendi fotoğraflarını paylaşan Şahinbey'in AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal medya hesabından yolu öve öve bitiremedi.

Açılış törenine katılan ve aralarında AKP Milletvekili Ali Şahin'in de bulunduğu çok sayıda partili de hem yola hem de Başkan Tahmazoğlu'na övgüler dizdi.

Tahmazoğlu yolun açılışından 2 gün sonra paylaştığı bir videoya, “Yağ gibi kayıyor dediklerinden. Boğaziçi Bulvarı 2. Etap hizmette. Geçenlerden yorum alalım” diye yazdı.

6 AY SONRA İLK YAĞMURDA ÇÖKTÜ

Ancak, Başkan Tahmazoğlu'nun öve eve bitiremediği ve her yerine boy boy kendi fotoğraflarını astırdığı Boğaziçi Bulvarı'nın asfaltı, kentte iki günden bu yana etkili olan yağış nedeniyle dün gece çöktü. Hizmete açıldıktan 6 ay sonra meydana gelen çökme nedeniyle yol gece ulaşıma kontrollü olarak kapatıldı. Bugün ise Şahinbey Belediyesi'nin iş makineleri çöken yolun onarımı için sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmaya başladı.

“HAKİKATEN DE YOL AŞAĞIYA DOĞRU YAĞ GİBİ KAYMIŞ”

6 ay önce ulaşıma açılan yolun ilk yağmurla birlikte çökmesini eleştiren Şahinbey Belediyesi eski CHP'li meclis üyesi Uğur Kalkan, Şahinbey Belediyesi'nin yaptığı küçük büyük bütün işleri çok büyük afişlerle kente duyuran bir belediye olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Yine çok büyük paylaşımlarla, açılışlarla Gaziantep’e duyurduğu Boğaziçi Bulvarı daha ilk yağmurda çöktü. Herhangi bir kazanın yaşanmaması, yaralı ve ölü vatandaşımızın olmaması en büyük tesellimiz.

Yolu yapan firma, daha önce şehrimizde başka ihaleler de alan, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Burakcan İnşaat isimli firma. Belediye Başkanı daha önceki paylaşımlarında bu yolda video çekerek, yolun yağ gibi kaydığını paylaşmıştı.

Hakikaten de yol aşağıya doğru yağ gibi kaymış. Kendisini bu öngörüsünden dolayı tebrik ederim. AKP'li bakanların methiyeler dizdiği günün hemen ertesi gün böyle bir olayın yaşanmasını da kamuoyunun takdirlerine bırakıyorum.”