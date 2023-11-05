Başkanlarla buluşan Özgür Özel’den açıklama

Parti Meclisi adaylarını belirlemek için 81 il başkanıyla toplantı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel dikkat çeken bir açıklama yaptı.

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CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkan seçilen Özgür Özel, sabah Parti Meclisi adaylarını belirlemek için 81 il başkanıyla bir araya geldi. Toplantı sonrası, 17 yıl önce vefat eden eski başbakanlardan Bülent Ecevit’in mezarını ziyaret eden Özel, şunları söyledi:

– Biz dün salondan 81 il başkanımızla çıktık ve bugün birlikteyiz. Çarşaf liste, bireysel adaylıklar var. Anahtar listenin bir anlamı, bir önemi var ama bir dayatması yok. Örgütümüz, il başkanlarımız anahtar listemize hep birlikte sahip çıkacaklarını ifade ettiler. Bu çok kıymetlidir. Ancak bu anahtar listenin kamuoyu tarafından blok liste gibi anlaşılmamasını tercih ederiz.

– Dün taahhüt ettiğimiz ne varsa, tüzük değişikliği, ön seçimle ilgili taahhütlerimiz, il ve ilçelerimizin yalnız bırakılmaması noktasında bugün bir kez daha teyitleştik. Bundan sonraki süreçte CHP örgütüne güç veren ve örgütünden güç alan il yönetim anlayışıyla yol yürümeye devam edeceğiz.

“DENEYİMİNDEN İSTİFADE EDECEĞİZ”

– Biraz önce içerideki alkışlar, şahsıma değildi, birbirimize değildi. İçerideki alkışlar bu zamana kadar il başkanlarımıza genel başkanlık yapan, partimizin yedinci genel başkanı, adalet yürüyüşümüzün önderi Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu hep birlikte alkışladık. Bundan sonra da onun deneyiminden istifade edeceğiz.

“DEVİR TESLİM OLACAK”

– Bugün kongreyi tamamlayacağız. Şu ana kadar herhangi bir itiraz yok ama bugün Parti Meclisi’nden sonra 48 saat itiraz süresi olacak. Ona göre mazbatanın ne zaman verileceği belirginleştikten sonra Sayın Genel Başkanımızla görüşeceğiz. Elbette bir devir teslim olacak. Şeklen bir devir teslim olacak ama Sayın Genel Başkanımızın biriktirdiği tecrübesini bize aktardığı bir iletişim kanalı her zaman olacak.

– Biz Türkiye’yi yönetmeye layık gördüğümüz ve her iki kişiden neredeyse birinin desteğini almış Sayın Kılıçdaroğlu’nun deneyiminden yararlanmayı sürdüreceğiz.

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