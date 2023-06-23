Bayram öncesi akın ettiler, kilometrelerce kuyruk oluştu

Muğla, Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turistik bölgelerine, Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi Kurban Bayramı tatili için gelmeye başladı. Kent girişinde yaklaşık 4 kilometrelik bir araç kuyruğu oluştu.

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Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Aydın-Muğla kara yollarında trafik yoğunluğuna sebep oldu. İstanbul’dan gelen sürücüler, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 4 kilometrelik bir araç kuyruğu oluşturdu.

Muğla genelindeki turistik tesislerin doluluk oranının yüzde 90’a ulaştığı öğrenildi. Aydın-Muğla kara yolundaki uygulama noktasında polis ve jandarma trafik ekipleri, sürücülere ve yolculara broşür dağıtırken, Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Ayrıca Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında ‘Bayram tedbirleri ve trafik değerlendirme toplantısı’ düzenlendi. Valilik 75. Yıl Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, il girişleri ve ilçeler arasındaki yol kontrol noktalarında 24 saat boyunca denetimlerin aralıksız devam edeceği ve bayram tedbirleri kapsamında 5 bin 946 personelin görev alacağı belirtildi.

Kara yoluyla seyahat edecek vatandaşlara emniyet kemeri kullanmalarının önemi konusunda dikkat çekmek amacıyla ‘Bu yolda sana çok güveniyoruz’ sloganıyla hazırlanan afişler yayınlanacak.

Bayram süresince özellikle yoğun trafik olan bölgelerde helikopter ve drone denetimleri sürekli olarak devam edecek. (DHA)

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