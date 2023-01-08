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Belediye başkanını darbeden zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kastamonu'da Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar'ı darbeden zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Belediye başkanını darbeden zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İlçede yeni açılan kuaför salonuna hayırlı olsun ziyareti için giden Yaşar’ı darbettiği gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alınan F.Ş’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşar, dün ilçede yeni açılan kuaför salonuna hayırlı olsun ziyareti için gittiği sırada F.Ş. tarafından darbedilmiş, F.Ş. gözaltına alınmıştı. (AA)

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