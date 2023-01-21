Berkin Elvan anmasına 9 yıl sonra hapis cezası

Gezi direnişinde hayatını kaybeden Berkin Elvan'ı anma eylemi yapan Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine, dokuz yıl sonra hapis cezası verildi.

Fırat FISTIK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

11 Mart 2014'te Berkin Elvan'ın öldüğü gün Kocaeli Üniversitesi'nde anma eylemi yapılmıştı. Yüzlerce öğrenci, Berkin Elvan'ı anmak için Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Sosyal Tesisleri'nden yürüyüşe başlamış, rektörlüğe yakın bir yerde de polis ve özel güvenlik görevlileri öğrencilere müdahale etmişti.

Müdahale sonrası 5 kişi gözaltına alınmış akabinde de 17 kişi hakkında dava açılmıştı.

DAVA DOKUZ YIL SONRA SONUÇLANDI

Dava tam dokuz yıl sonra sonuçlandı. Kocaeli 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında 15 öğrenci hakkında toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçlamasıyla 5'er ay hapis cezası verildi.

DİĞER SUÇLARDAN BERAAT

Aynı öğrenciler, 9 yıl boyunca devam eden davada görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar ve yaralama suçlamalarından ise beraat ettiler. Kararda hükmün açıklanması geri bırakıldı. Bir sanık hakkındaki yakalama kararının beklenmesinden kaynaklı davanın bunca süre bekletildiği öne sürüldü.