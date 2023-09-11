Bıçaklı kavga cinayetle bitti
Çorum'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Cinayet zanlısı Muhammet B., tutuklandı.
Çorum’da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki bir alışveriş merkezi yakınlarında aralarında husumet bulunan Hüseyin Özsağman, Bünyamin Ü. ve Muhammet B., dün akşam saatlerinde karşılaştı.
Üç kişi arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet B., bıçakla Hüseyin Özsağman ve Bünyamin Ü.’yü yaraladı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hüseyin Özsağman, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bünyamin Ü.’nün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis, Muhammet B.’yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (AA)