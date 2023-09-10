Bir kadın cinayeti daha… Kocası tüfekle öldürdü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, eşiyle tartışan şahıs, karısına tüfekle ateş ederek öldürdü. Güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen cinayet şüphelisi şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen olay, dün akşam saatlerinde Molla Gürani Mahallesi 61027. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Y. (45), karısı F.Y. (41) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Y., evde bulunan tüfekle eşine ateş etti. Kurşunların isabet ettiği F.Y., olay yerinde hayatını kaybetti.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, F.Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi, incelemenin ardından otopsi işlemleri için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi İ.Y., Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. (AA)

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