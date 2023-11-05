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Biri parti başkanı diğeri belediye başkanı oldu

İzmir'deki Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’den iki sınıf arkadaşından Ali Orkun Ercengiz Burdur Belediye Başkanı olurken, Özgür Özel ise CHP’nin genel başkanlık koltuğuna oturdu.

İsmail AKIN
Yayınlanma: 13:12 - 05 Kasım 2023 Güncellenme:
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Biri parti başkanı diğeri belediye başkanı oldu

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda genel başkanlık seçiminde Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. İkinci tura kalan seçimde CHP’nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu. Seçimin ardından Burdur'da iki dönemdir belediye başkanlığı yapan Ali Orkun Ercengiz, sosyal medya hesabından Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.

“HENÜZ 18 YAŞINDAYKEN KARDEŞ OLMUŞTUK”

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla geçmişe gitti. İzmir’deki Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olan Başkan Ercengiz’in CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'le üniversitede arkadaş oldukları ortaya çıktı. CHP’li Ercengiz, paylaştığı fotoğrafların altına şu yorumu ekledi:

“Biz henüz 18 yaşındayken ‘kardeş’ olmuştuk. Kardeşliğimiz o günden bugüne hiç değişmedi. Yolun açık olsun Sayın Genel Başkanım.”

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