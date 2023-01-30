Bizim kronometremiz 1923’te sıfırlandı

Muhalefet, Erdoğan’ın “Kronometre 2018’de sıfırlandı” çıkışına sert yanıt verdi. CHP’li Ali Öztunç “İktidarın sıfırlayabildiği tek şey ekonomi” derken, İYİ Partili Çıray “Türk milletinin kronometresini sıfırlamayı, yedi düvel başaramadı” yorumunu yaptı.

Deniz AYHAN

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Başak KAYA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın “Erdoğan 3'üncü kez aday olamaz” çıkışına verdiği “2018 seçimleriyle kronometre sıfırlandı. Baktılar kendileri masadan aday çıkartamıyor, bu defa bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar” yanıtı tartışmalara yol açtı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a “Bizim kronometremiz 29 Ekim 1923'te sıfırlandı” karşılığını veren muhalefet partilerinin temsilcilerinin tepkisi şöyle:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç: Türkiye Cumhuriyeti çok şey atlattı. Bunu da atlatacağız. Geri sayım ilerledikçe Erdoğan kontrolünü kaybediyor. Şunu göremiyor, bu milletin gönlünden, kafasından, bilincinden kurucu ayarları silemez. Ama hakkını vermek lazım sıfırladıkları şeyler var. Merkez Bankası'nın kasasını, vatandaşın cebini sıfırladılar. Yani tek sıfırladığı ekonomi…

SEÇİMDE SIFIRLANACAK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: Yeni bir devlet kuruldu da bizim mi haberimiz yok? Erdoğan sıfırlamayı iyi bilir ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kronometresini sıfırlamaya ne onun, ne de ucube yönetim sisteminin gücü yeter. Türkiye'nin miladı Cumhuriyet'tir. Cumhuriyetimiz dimdik ayakta kalacak ancak iktidarın siyasi ömrü ilk sandıkta sıfırlanacaktır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Milyon Euroları oğluna ‘sıfırlatanlar', Anayasayı da ‘sıfırlatacağını' sanıyor! Hiç merak etme Erdoğan 3 ay sonra bu millet seni ‘sıfırlayacak!

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray: Bir milletin ve rejimin kronometresi ancak kalıcı bir darbeyle ve bir savaşla sıfırlanabilir. Türk Milleti'nin kronometresini sıfırlamayı yedi düvel ve darbe heveslileri bile başaramadı kimse başaramaz. Belli ki Erdoğan 2. Cumhuriyetçi olmuş ve kendi fantezi dünyasında yarattığı yeni bir ‘tek adam cumhuriyetinin kurucu başkanı' olmak istiyor. Bu fantezisiyle ilgili hayallerine Türk Milleti önümüzdeki seçimde son verecektir.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan: Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu olan 29 Ekim1923'ü yok farz etmeleri geçmişten beri bizce malum olan hem Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'e hem de kurduğu Cumhuriyete karşı olan tavırlarıdır. Bunların öğrenmesi gereken bir şey var, Anayasa'nın 101. Maddesi. Bu madde 2007'de 2010'da ve 2016'da yaptıkları Anayasa değişikliklerinde değiştirmeyi akıl edemeyenler, geç kalmışlardır.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Erdoğan ve şürekasının, 3. kez adaylık hususundaki tezleri ‘tevil götürmez zırvalık kabilinden' olduğundan ancak ‘kronometreyi sıfırladık' gibi hukuk dışı bir savunma yapabiliyor… Suçüstü yakalandınız!

SANAYİDE SIFIRLARSIN

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu: 2002'de ‘79 Yıllık zulüm dönemini (!)' sıfırladınız, 17/25'te evdeki Euroları sıfırladınız, 2022'de Merkez Bankası kasasını sıfırladınız. Bizim kronometremiz 29 Ekim 1923'te sıfırlandı.

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Yavuz Değirmenci: Anayasa'yı bakkal defteri sanıyor. Yahu neresinde yazıyor bu sıfırlama? Yanındaki süper zeka hukukçular vaktiyle geçici bir madde koymayı akıl edemedi mi? Ayakkabı yalamaktan fırsat mı bulamamışlar? Kanunsuz aday olursan bedelini ödersin.

SOSYAL MEDYA ‘KRONOMETRE'Yİ KONUŞTU: SAHİBİNDEN SIFIR KİLOMETRE HUKUK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Kronometre 2018'de sıfırlandı” ifadesi sosyal medyanın da gündemini belirledi. Sosyal medyada yapılan yorumlar şöyle:

– Kafalarına göre milat, kafalarına göre kronometre. Ne güzel memleket…

– Sahibinden sıfır kronometre hukuk! Sıfırlanan kronometre cumhurbaşkanlığı değil, hukuk kronometresidir. Hukuki akıl da beraberinde sıfırlanmıştır, demokrasi de. Geriye fiili durum ve o durumu üreten, yürüten diktatöryal akıl kalmıştır.

– Anayasada kronometre sıfırlama diye bir şey var mı ya?

– Anayasada yeni sistem-eski sistem ayrımı yapılmamış. Bir kişi 2 kere cumhurbaşkanı seçilebilir diyor. Net. Erdoğan da 2 kere cumhurbaşkanı seçildi. Yani öyle kafanıza göre kronometre hikayesi falan yazmanız bir şey değiştirmez. Erdoğan Anayasa'yı çiğnemeden 3. kez aday olamaz.

– Hukuk fakültelerinde okutulacak yeni ders: Kronometre hukuku…

– Ya bu ülkede delirmemek, isyan etmemek elde değil. Kendi adaylığına kılıf bulmak için Anayasa'da yazmayan bir şeyi dahi öne sürebiliyorlar. Neymiş 2017 Anayasa değişikliği ve 2018 seçimleri ile kronometre sıfırlanmış. Yapma ya! Nerede yazıyor bunlar?

– Kronometre 29 Ekim 1923'te kuruldu. Halen işliyor ve ilelebet de işleyecek. Cumhuriyeti mi sonlandırdın ki kronometreyi yeniden kuruyorsun?

Selami AYDIN/SÖZCÜ