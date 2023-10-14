Bolu’da korkutan deprem (Son depremler)

Bolu merkezde saat 17.07'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kentte paniğe neden olurken, AFAD'dan yapılan açıklamada olumsuz bir durumun bulunmadığı belirtildi.

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Bolu’da deprem oldu. Kentin merkezinde saat 17.07’de meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.5 olduğu açıklandı.

Yerin 7.2 kilometre derinliğindeki deprem kentte paniğe neden oldu.

AFAD VE BOLU VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

AFAD’dan depreme ilişkin yapılan açıklamada “Bolu ilimizde saat 17.07'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” denildi.

Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada ise “An itibariyle iletilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Gelişmeler takip edilmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun” ifadeleri yer aldı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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