Bu kafayla Gazze’ye sahip çıkamazsınız!

İsrail’in Gazze’deki katliamına tepki olarak Starbucks ve Burger King gibi firmalar protesto ediliyor. TBMM’de Coca-Cola satışı artık yasak. Ancak bunların hiçbir etkisi olmuyor. Etkili eylem İncirlik ve Kürecik’i kapatmak...

Veli TOPRAK

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İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto ediliyor. Kocaeli'de geçtiğimiz gün Starbucks'a Filistin bayraklarıyla gelen bir grup, müşterilerin kahvelerini yere atarak İsrail'e lanet okumuştu. En son Sakarya'da bir kişi, “Kahrolsun İsrail” diyerek, ünlü fast food zinciri Burger King'e girerek çalışanlara saldırdı. Bir kadın müşteri saldırgana, “Böyle boykot mu olur” diyerek sert çıktı.

İsrail ve ABD menşeli olduğu gerekçesiyle Starbucks, Burger King, Mcdonalds gibi firmalara yönelik saldırılar gerçekleşirken, iktidar TBMM'de Coca-Cola satışını yasakladı. Yapılan eylemlerin hiçbiri Gazze'deki sivillerin ölmesini engellemiyorken, iktidar Gazze saldırılarının ardından 28 Ekim 2023 günü İstanbul'da “Büyük Filistin Mitingi” de düzenlemişti.

Ancak bu miting, İsrail ve ABD kınanmasından öteye gitmedi. İki ülke arasındaki ticaret de hız kesmeden devam ederken, geçmişte yapılan ve işe yaramayan eylemler akla geldi…

PORTAKALI BİLE BIÇAKLADILAR!

Daha önce dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Rotterdam'da yapmayı planladıkları referandum toplantılarına izin verilmemesi üzerine AKP Gençlik Kolları Hollanda'yı “Portakal bıçaklayıp, suyunu sıkarak” protesto etmişti.

Bir süre önce Fransa'nın Türkiye'ye yönelik tavırlarına karşı da protesto gösterileri yapılmış, Fransız malları protesto edilmiş, ancak Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği önünde önlem alan polis Fransız malı Renault marka araçla görev yapmıştı.

Türkiye ile ABD arasında Rahip Brunson krizi sırasında da AKP'liler, iPhone telefonlarını kırmıştı. Aynı dönemde dolar yakanlar da oldu. Yakın tarihimizde benzer bir krizler çıktığında ‘Milli duruş' örneğini dönemin Başbakanları Bülent Ecevit ve Süleyman Demirel ile Başbakan yardımcısı Necmettin Erbakan göstermişti. Ecevit ve Erbakan ABD'ye rağmen Kıbrıs harekatına karar vermiş, Demirel ise harekat sonrası Türkiye'ye silah ambargosu uygulanması nedeniyle ABD üs ve tesislerini kapatmıştı. O dönemde Türkiye'deki 21 üs ve tesiste, 5 bin ABD askeri bulunuyordu.

Üsler kapatılmıyor, ticaret tam gaz

İsrail'e yönelik sokak protestoları sürerken Ankara, Tel Aviv yönetimine karşı harekete geçmediği için tepki görüyor. ABD ve İsrail'e asıl yaptırımın İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılması ile olacağı tartışılıyor. İki ülke arasındaki ticaretin de hız kesmeden devam etmesi sert eleştiriliyor. İsrail'in Gazze saldırısının başlamasından bu yana Türkiye'den bu ülkeye 250'yi aşkın geminin yük taşıdığı ortaya çıktı.

En çok taşınan ürünler arasında demir-çelik, çimento ve gıda ürünleri yer alıyor. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, “Gemiler Türkiye'den İsrail'e durmaksızın mal taşırken, gençler Starbucks'da kahve içen diğer gençleri tartaklayarak masalarından kaldırıyorlar. Nasıl bir garabet değil mi?” açıklaması yaptı. Sosyal medyadan “Yıkılasın İsrail” diye paylaşım yapan AKP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler'e ait bir geminin de Hayfa limanına ticaret yaptığı anlaşıldı. Güler ise gemiyi bir yıl önce sattığını söyledi.

Erbaş: İsrail ile ticaret haramdır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş önceki gün İsrail destekçilerine destek olmanın haram olduğunu söylemişti. Yapılan ticaretin bile günah olduğunu ima eden Erbaş şu açıklamayı yapmıştı: “Zulüm ve haksızlığa duyarsız kalmak, zalimlere ve hainlere ses çıkarmamak, doğrudan ya da dolaylı şekilde zalimlere, işgalcilere, katillere destek olmak, onların destekçilerine destek olmak da haramdır. Bu gerçek asla göz ardı edilemez. Bizlere düşen, her türlü zulüm, haksızlık ve kötülük karşısında kararlı bir şekilde durabilmektir. Nitekim bizim inancımızda; kim olursa olsun mazlumun yanında yer almak, muhtaca el uzatmak, zulmün ve zalimin karşısında durmak, kötülük ve haksızlıkla mücadele etmek her mümin için farzdır. Ve asla ihmal edilemez.”