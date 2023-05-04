Bu tabela kalkınca yeşil kışlalar betona boğuldu

2009 yılından beri 15 bin 304 hektarlık askeri alanın yüzde 21’inin statüsü kaldırıldı. Bu arazilerde yapılan 18 projenin 8’inde lüks konutlar inşa edildi.

Özlem GÜVEMLİ

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın son olarak Başakşehir'de 12.5 milyon metrekarelik askeri alanı imara açmasının ardından İstanbul'daki askeri alanların akıbeti tekrar gündeme geldi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, “İstanbul'da askeri alanlara ne oldu?” sorusunun cevabını sosyal medya hesabından örnekleri ile verdi. 2009 yılından bugüne dek 15 bin 304 hektarlık askeri alanın yüzde 21'inin bu statüsü kaldırıldığını vurgulayan Gökce, bu arazilerin yüzde 10,4'ünün konut, yüzde 6,4'ünün ticaret-konut-turizm, yüzde 1'inin de sanayi olarak planlandığını açıkladı.

YEŞİL ALAN SÖZÜ TUTULMADI

İBB yetkilisi “18 projenin 8'inde lüks konut projeleri hayata geçirildi. Bu konutların yüzde 40,5'i boş gözükmektedir. Yani bu alanlar kamu yararına değil rant aktarımı için kullanılmıştır” dedi. Gökce, 2016 yılında hükümetin askeri alanları kent dışına çıkartma kararı aldığını ve bu alanların yeşil alan olarak kullanılacağının açıklandığını ama ancak sürecin böyle işlemediğini söyledi.