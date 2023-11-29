Büyük vurgunda kim kazandı, kim kaybetti?

Bankacı Erzan’ın ‘çok karlı gizli fonu’na para yatıranlarla ilgili tuttuğu 2 ayrı liste dava dosyasına girdi. Listede ödenen paralar tek tek yer aldı.

Hayati ARIGAN

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Bankacı Seçil Erzan'ın ‘çok karlı gizli fon' adı altında kurduğu “ponzi” sistemine para yatıran futbolcu ve iş insanları ile ilgili hazırladığı kar zarar tablosunda TL ve dolar olarak para aldığı ve ödeme yaptığı 2 ayrı liste iddianamenin ek klasörlerine girdi. Erzan’ın yaptığı iki listeye göre toplam 45 kişiden 55 milyon 633 bin dolar aldı. Yine listeye göre bu paranın 45 milyon dolarını geri ödedi. Ancak Erzan bazı kişilere aldığı paranın kat kat fazlasını ödemiş. Erzan'ın listesine göre yüksek kar payı dağıtılanlar kişiler şöyle:

KAZANANLAR

■ Süleyman Aslan: 1 milyon 350 bin dolara karşılık 3 milyon 650 bin geri ödeme alarak 2 milyon 300 bin dolar kar etti. 10 milyon lira veren Aslan 14 milyon lira aldı.

■ Eski futbolcu Semih Kaya: 3 milyon 200 bin dolarına karşılık 2 milyon dolar karla 5 milyon 200 bin dolar geri aldı.

■ Çetin Burak: 1 milyon 250 bin dolar karşılığında 900 bin dolar karla 2 milyon 150 bin dolar geri aldı.

■ Çorlu Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi Nuri Köşkdere: 500 bin doların karşılığında bir buçuk milyon dolar geri aldı. Karı 1 milyon dolar.

■ Umut Aslan: 1 milyon dolar verip 2 milyon dolar aldı.

■ Eski futbolcu Ayhan Akman:

1 milyon 500 bin dolar yatırıp 1 milyon 750 bin dolar karla 3 milyon 250 bin dolar geri aldı.

■ Atilla Baltaş: 2 milyon 50 bin dolar karşılığında bir milyon 190 bin dolar karla, 3 milyon 240 bin geri aldı.

■ Umut Aslan: 1 milyon dolar verip 2 milyon dolar aldı.

■ Fatih Terim: 700 bin dolar karşılığında bir buçuk milyon dolar ödeme aldı.

■ Merve Yılmaz: 50 bin dolar zarar ederken 5 milyon 810 bin TL karşılığında 7 milyon 400 bin TL karla 13 milyon 210 bin TL geri aldı.

■ Semih Kaya'nın menajeri Fırat Özdemir:

5 milyon dolar yatırdıktan sonra 750 bin dolar karla parasını geri aldı.

■ Ali Yörük: 300 bin dolar karla parasını alırken 5 milyon TL'sine karşılık 7 buçuk milyon TL geri aldı.

KAYBEDENLER

Erzan'ın listesine göre en çok zarar edenler ise şöyle:

■ Emre Belözoğlu: 4 milyon 200 bin dolar

■ Emre Çolak: 3 milyon 200 bin dolar

■ Arda Turan: 2 milyon 700 bin dolar

■ Fernando Muslera: 500 bin dolar

■ İbrahim Çağlar: 2 milyon 905 bin dolar

■ Bülent Çeviker: 2 milyon 200 bin dolar

■ Selçuk İnan: 1 milyon 550 bin dolar zarar etti.

Fatih Terim'in eski avukatı o gece neler yaşandığını anlattı

Parasını geri alabilen az sayıdaki isimlerden biri olan eski futbolcu Semih Kaya'ya verilen çantada müşteki iş insanı Atilla Baltaş'a ait konum tespitine yarayan GPS bulundu. Kaya, çantadan GPS çıkmasını ifadesinde şöyle anlattı: “Bir keresinde Seçil Erzan'dan 200 bin dolar fon getirisi olduğunu bildiğim bir parayı teslim almıştım. Parayı mavi bir çanta içerisinde Levent'teki odasında teslim etti. Parayı alıp bankadaki hesabıma yatırdım. Vezneye o çantayla gitmiştim. Seçil müdür, ‘Çanta sende kalsın' dedi. Ben de boş çantayı alıp aracıma koydum. Seyir halindeyken çantadan ses geldiğini duydum. Çantanın içini kontrol ettiğimde GPS'yi gördüm. Seçil'in Levent'teki ofisine gidip bu durumun ne olduğunu sordum. Çünkü çantada GPS olduğunu görünce çok korktum, beni takip ettiklerini düşündüm. Seçil bana GPS'in Atilla Baltaş'a ait olduğunu, eski sevgilisi olduğunu, ayrıldıklarını fakat kendisini halen takip ettirdiğini söyledi. Karakola gidip şikayetçi olacağımı söyledim. 10 dakika sonra Baltaş, Seçil'in odasına geldi. Bana çantasının çalınmasından endişe edip GPS cihazı koyduğunu söyledi. Çantayı Baltaş'a teslim ettim.”

GPS'yi görünce korktum

Parasını geri alabilen az sayıdaki isimlerden biri olan eski futbolcu Semih Kaya'ya verilen çantada müşteki iş insanı Atilla Baltaş'a ait konum tespitine yarayan GPS bulundu. Kaya, çantadan GPS çıkmasını ifadesinde şöyle anlattı: “Bir keresinde Seçil Erzan'dan 200 bin dolar fon getirisi olduğunu bildiğim bir parayı teslim almıştım. Parayı mavi bir çanta içerisinde Levent'teki odasında teslim etti. Parayı alıp bankadaki hesabıma yatırdım. Vezneye o çantayla gitmiştim. Seçil müdür, ‘Çanta sende kalsın' dedi. Ben de boş çantayı alıp aracıma koydum. Seyir halindeyken çantadan ses geldiğini duydum. Çantanın içini kontrol ettiğimde GPS'yi gördüm. Seçil'in Levent'teki ofisine gidip bu durumun ne olduğunu sordum. Çünkü çantada GPS olduğunu görünce çok korktum, beni takip ettiklerini düşündüm. Seçil bana GPS'in Atilla Baltaş'a ait olduğunu, eski sevgilisi olduğunu, ayrıldıklarını fakat kendisini halen takip ettirdiğini söyledi. Karakola gidip şikayetçi olacağımı söyledim. 10 dakika sonra Baltaş, Seçil'in odasına geldi. Bana çantasının çalınmasından endişe edip GPS cihazı koyduğunu söyledi. Çantayı Baltaş'a teslim ettim.”

Erzan, Terim'in 20 milyon dolar kazandığını söyledi

Davanın müştekilerinden iş insanı İsmail İbrahim Çağlar, Seçil Erzan'ın kendisini Terim'in 20 milyon dolar kazandığını söyleyerek ikna ettiğini söyledi. T24'ün haberine göre Çağlar, Erzan'ın, fonu Fatih Terim Fonu olarak andığını belirtti. Çağlar, bu sözler üzerine hemen o sırada Terim'i aramak istediğini ancak Erzan'ın gizli/kapalı bir fonla ilgili aranmaktan rahatsızlık duyacağını söyleyerek kendisine engel olduğunu iddia etti. Çağlar ifadesinde şöyle dedi: “Sonuç olarak, şüpheliye, yurt dışındaki şirketimin satışından kaynaklı 3 milyon dolar kadar bir paramın olduğunu, bununla fona giriş yapabileceğimi söyledim ve getirimin ne kadar olacağını sordum. Şüpheli, eğer 3 milyon dolar yatırırsam mayıs ayında bana 3 milyon 500 bin dolar ödeme yapılabileceğini söyledi. Bu görüşmenin Denizbank A.Ş. Büyükdere Şubesi'nde şube müdürünün odasında gerçekleştiğini önemle ifade etmek isterim. Netice itibariyle, bu fona katılmaya karar verdim.”

Arda Turan, Erden Timur'dan aldığı borç parayı da kaptırmış

Seçil Erzan'a en fazla para kaptıran isim olan Arda Turan'ın Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'a borçlandığı ortaya çıktı. Turan, Erzan'a toplam 13 milyon 500 bin dolar verdi. 6.4 milyon dolarını geri alan Turan, 7.5 milyon dolarını kaybetti. Halk TV'nin haberine göre, Erzan'a ilk olarak 3 milyon dolar veren Turan, para talepleri devam edince önce SS Motors'un sahibi Sinan Kandemir'den 4 milyon dolar borç aldı, ardından Eyüp Sütlüce'deki arsasını 4 milyon dolara sattı. Turan bu süreçte Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan da 700 bin dolar borç alıp Erzan'a teslim etti.

DenizBank'tan iddialara cevap

DenizBank'ta şube müdürlüğü görevini sürdürürken dolandırıcılık yaptığı ortaya çıkan Seçil Erzan ile ilgili yargılama devam ederken banka önemli bir açıklama yaptı. Erzan'ın banka tarafından alıkonduğu, baskı yapıldığı ve delil karartıldığı iddialarını yalanlayan DenizBank açıklamasında kamuoyunda tartışılan 20 soruya 20 yanıt verdi. “Şikayetçilerin mağdur olduklarını iddia ettikleri olaylar yaklaşık 1 yıl öncesine kadar gittiği halde 7 Nisan tarihine kadar hiç kimse tarafından konu ile ilgili ne bankamıza, ne BDDK'ya ne de CİMER'e talep, ihbar veya şikayet iletilmemiştir” denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

■ Bankamız mağdurların ismini 8 Nisan günü öğrenmiştir.

■ Herhangi bir delilin karartılması söz konusu olamaz.

■ Seçil Erzan tarafından teslim alındığı iddia edilen paralara, bankamız kayıtlarında rastlanılmamıştır.

■ Şikayetçiler, bankacılık açısından hiçbir anlam ifade etmeyen kağıt parçalarına istedikleri anlamı vermektedirler.

■ Olay kapsamında, şikayetçiler tarafından mahkemeye sunulan kağıtların hiçbirisi bankacılık sisteminde üretilmemiştir.