Cami imamından Filenin Sultanları için skandal ifadeler

Eminönü Timurtaş Camisi’nin imamı Avrupa şampiyonu olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı hedef göstererek, hakaret içeren ifadeler kullandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avrupa şampiyonu olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'na yönelik hakaret içerikli ifadelerin sonu gelmiyor.

İstanbul’da Eminönü Timurtaş Camisi'nin imamı, Filenin Sultanlarını hedef alarak, hakaret içerikli ifadeler kullandı. Konuşma sosyal medyada da tepki topladı.

HAKARET İÇEREN CÜMLELER KULLANDI

İmamın konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:

-Abuk subuk işler ya. Müslüman sessiz kalırsa, adam her şeyi yapar. Bizim pısırıklığımızdan, sessizliğimizden. Seyrettiğimizde istediği gibi at koşturuyorlar. Hani sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını seviyordunuz.

-Böyle mi oluyor zeki, ahlaklı? Bu mu ahlak? Filenin Sultanları… İsme bak ya, bir de sultan oldular. Böyle bir saçmalık yok.

-İşte böyle yavaş yavaş din törpüleniyor, iman gidiyor işte. Sen harama ne yapıyorsun, şak şak tutuyorsun. Ne güzel ya. Allah bunu yasaklamış, spor mu yok? Spor yap. Peygamberin yaptığı sporu yap. Güreş tut, ata bin ok at, yüz, denizde yüz, sünnet. Tabi mahrem yerlerini göstermeden.

-Başörtülü futbolcuymuş, futbolun batsın senin. Başörtülü futbolcu mu olur? Kafaya bir tane bez dolamış, bu başörtü değil ki. Allah böyle demiyor ki. Alta taytı giymiş. Her tarafı meydanda.

-Futbol sahalarına başörtülü bayan çıktı. Ben de gördüm, afedersin aşağı doğru tayt, kafada bez parçası. Allah böyle mi istiyor?

-Milletin önünde top oyna oranı buranı göster mi diyor? Allah saçını ört demiyor ki, bedenini ört diyor. Tüm bedenini ört diyor. Ayetle sabittir, karşı gelirseniz kafir olursunuz.

İlahiyatçı Cemil Kılıç söz konusu konuşmaya ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi.

Kılıç, “Eminönü Timurtaş Camisinin ŞERİATÇI imamı: Başörtülü futbolcu, filenin sultanları voleybolcular Allah’ın ayetlerine karşı gelen kafirlerdir” şeklinde bir paylaşım yaptı.