Can Atalay dosyası Yargıtay’a gönderildi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anasaya Mahkemesi (AYM) kararı doğrultusunda bir karar vermeyerek dosyayı Yargıtay'a gönderdi.

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Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın ‘Seçilme hakkı' ve ‘Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı' yönlerinden hak ihlali olduğuna hükmetmişti. AYM’nin 9 üyesinin ‘hak ihlali’ yönünde oy kullandığı, 5 üyenin ise ret oyu kullandığı 25 Ekim tarihli karar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaşmıştı.

Karara ilişkin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirmesini tamamladı. Mahkeme, dosyanın Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Mahkemenin kararında, Gezi davasında 25 Nisan 2022 tarihinde verilen kararla Can Atalay’ın 18 yıl hapis cezasına çarptırıldığını, yapılan İstinaf başvurusunun İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince esastan reddedildiğini belirtti.

Bu karar için temyize gidilmesi ile dosyanın Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderildiği, bu sırada Can Atalay’ın 14 Mayıs 2023’te milletvekili seçilmesi üzerine Anayasa 83’üncü maddesi uyarınca durma kararı ve tahliye talebinde bulunulduğu, ancak bu talebin 13 Temmuz 2023 tarihli kararla reddedildiği anlatıldı. Bu karara yapılan itirazın da Yargıtay 4. Ceza Dairesince 17 Temmuz 2023’te kesin olarak reddedildiği, bunun üzerine Can Atalay’ın Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunduğu kaydedildi. Bireysel başvuru inceleme aşamasındayken Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi, 28 Eylül 2023 tarihli kararla mahkumiyet kararını onadığı kaydedildi.

“İHLAL KARARI MAHKEME KARARINA İLİŞKİN DEĞİL”

Kararda, Anayasa Mahkemesi’nin 25 Ekim 2023’te hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için kararın bir örneğinin mahkemeye gönderildiği, ancak 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 50 maddesinin 1 ve 2’nci fıkraları gereğince ihlal kararının mahkeme kararına ilişkin olmadığı vurgulandı.

Kararda, “Anayasa Mahkemesince verilen bireysel başvuruya konu ihlal kararı mahkememizin kararına ilişkin olmayıp, Yargıtay ilgili Ceza Dairesince verilen tahliye talebinin reddi kararına ilişkin olduğu, dosyanın ilgili Daire önünde bulunduğu sırada başvurucunun milletvekili seçildiği ve bireysel başvuruya konu ihlalin bu Dairenin kararından kaynaklandığı, ayrıca bireysel başvuru yapıldıktan sonra ilgili Ceza Dairesince dosyanın esastan incelendiği ve karara bağlandığı, bu sebeple oluşan yeni hukuki durum karşısında Yargıtay 3. Ceza Dairesince yeni bir değerlendirme yapılmasının zorunlu olduğu anlaşıldığından, dosya Cumhuriyet Başsavcılığınıza gönderilmiştir” ifadesi kullanıldı.

KARAR BEKLENİRKEN ARBEDE ÇIKMIŞTI

İstanbul Adliyesi’nde Can Atalay kararı beklenirken kararın açıklanmamasına tepki gösteren TİP’li milletvekilleri ve avukatlar, adliyenin kalemine girmek istemiş ancak grubu içeri almayan güvenlik görevlileri ile grup arasında arbede yaşanmıştı. (AJANSLAR)

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