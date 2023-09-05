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Çanakkale sele teslim oldu: Yollar su altında kaldı

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde etkili olan sağanak nedeniyle Elik Kuyu Deresi taştı. Sular altında kalan Geyikli-Ayvacık yolu ulaşıma kapatıldı.

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Çanakkale sele teslim oldu: Yollar su altında kaldı

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğünün ‘kuvvetli yağış’ uyarısının ardından Ezine ilçesi Tavaklı köyü Tavaklı İskelesi mevkisinde sağanak nedeniyle Elik Kuyu Deresi taştı.

Dereden taşan sular nedeniyle Geyikli-Ayvacık yolu sular altında kaldı. Önlem alan jandarma ekipleri yolu ulaşıma kapattı. Karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Belediye ve karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı. (DHA)

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