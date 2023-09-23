Çanakkale’de trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Çanakkale-Biga karayolunda Lapseki’ye bağlı Adatepe köyü yakınlarında saat 13.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Lapseki’den Biga yönüne giden Murat Korkmaz yönetimindeki otomobil, Ferruh Öztürk yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Korkmaz’ın kullandığı otomobil, yol kenarındaki tarlaya girdi.
Kazada, Korkmaz ve diğer araçtaki Necati Albayrak hayatını kaybetti. Korkmaz’ın kullandığı otomobilde bulunan Mert Ayyıldız, Fuat Ayyıldız, Fatih Ayyıldız ile diğer aracın sürücüsü Ferruh Öztürk ve yanındaki Rabia Öztürk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Lapseki ve Çanakkale’deki hastanelere kaldırıldı. Murat Korkmaz ve Necati Albayrak’ın cenazeleri ise Lapseki Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (DHA)